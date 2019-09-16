目睹死亡是北韓日常！逃到中國淪人口販賣商品　脫北者朴延美首來台籲：團結抗獨裁

▲ 朴延美與同樣出席奧斯陸論壇的香港歌手何韻詩合照。（圖／翻攝自Instagram／yeonmi_park）

記者陳宛貞／台北報導

2019奧斯陸自由論壇—台灣（2019 Oslo Freedom Forum in Taiwan）13日在台北登場，邀請各界人權鬥士出席。現年25歲的脫北者朴延美首次來台，分享她在北韓被灌輸的教育與在中國地獄般的日子，希望喚起全球對北韓人權議題的關心，也呼籲台灣人珍惜眼下的自由，更為他人的人權而戰。

為追求更好的生活，朴延美13歲那年隨母親越過邊境、逃到中國。她提到，北韓人不知何謂「自由」及「為自己而活」，「我們存在的意義就是為金氏政權而生，為革命而死。領導人就像神，金氏政權就是我們的信仰。」就算對此產生懷疑，她也不能和任何人討論，更曾被母親警告，就算是輕聲耳語也不行，因為隔牆有耳，「我們太害怕了，以致於無法和彼此對話」。

北韓爆發嚴重飢荒時，朴延美不得不和姐姐上山覓食，還開玩笑得說道，蟲類其實不難吃，富有蛋白質且有助消化。她曾在醫院外看見數不清的屍體，老鼠啃食人類的眼睛，而飢餓的人們吃老鼠，「那就是我們的生活，目睹死亡就是生活的一部份」，直到一段來自黑市的影片打破她對生活的認知。

▲ 最高領導人就是北韓人的信仰。（圖／路透社）

這段影片讓朴延美看見富饒的中國，「就像另一個世界。」那是她第一次看見牛奶與草莓等食物，也是生平初次看到廣告，因為北韓電視台只播放政令宣導影片。當時她一心以為，如果有一天能夠到中國，生活便會好起來，於是在2007年3月30日深夜和母親一起逃亡，沒想到卻是另一場惡夢的開始。

這對母女落入人口販賣集團手中，朴延美眼見母親遭人性侵，又聽見人口販子談論賣掉她們的價碼。年僅13歲的她在脫北後短短幾小時內就淪為人口販賣的商品，且因為是處女，價碼被抬得比母親更高，「在他們眼中，我不是人，只是動物。」

接下來的2年內，她時時刻刻遭到監視，無法向外求援，因為中國政府一旦發現脫北者便會遣返。人口販子經常威脅，「我現在可以馬上把妳殺了，沒有人會定我的罪」，但她別無他法，「在中國唯一的選擇就是成為人口販賣的奴隸，或回北韓等死。」所幸她如今獲得應有的權利，13日上台後首先便向所有與會者說道，「我很高興今天以自由之身來到這裡，而你們也都是自由的。」

▲ 人權組織報告指出，上千名北韓婦女及女孩在中國遭綁後成為妓女或被迫嫁給中國男子。（圖／翻攝自KFI報告）

北韓領導人金正恩2018年起活躍於國際舞台，與美國總統川普（Donald Trump）的無核化談判受到全球矚目。但在金正恩積極改善形象之際，朴延美始終擔心，北韓的人權問題會因此被忽略。

經常有人在得知朴延美來自北韓後投以訝異的眼光並問道，「但妳看起來就跟我們一樣」、「妳真的不是南韓人嗎？」朴延美對此說明，北韓長期被國際媒體去人性化，「但北韓人和全世界的所有人並無不同，和你們一樣生而為人。」她過去從未想過自己會和「美國佬」結婚，因為在平壤當局的教育之下，美國是永遠的敵人，應與其對抗到最後一刻。但在脫北以後，她2017年和美國人結婚，兩人的孩子今年也已經1歲多。

朴延美表示，為保護自己和所愛之人，除了捍衛自身權利，人們也應守護他人的人權。她沒想過會看見香港的自由面臨瓦解邊緣，可見暴政無所不在，且不斷試圖擴大勢力。她警告，即便是自由民主的台灣也並不安全，因為來自獨裁政權的假消息入侵，威脅自由價值，因此人們更應團結，為全球受到迫害的人努力。

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