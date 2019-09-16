雲端最有錢／低薪懶人經濟學　用ETF10年賺3倍

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投資常常擔心資金不足, 又害怕風險? ETF達人李柏鋒把全球市場一網打盡，但他不把資金投入單一國家，而是以區域市場參與，李柏鋒簡單以四檔股票型ETF搞定，分別是VTI(美國總體市場)、VGK(歐洲市場)、VPL(亞太市場)、VWO(新興市場)。其中美國市場占60%，其他3檔ETF則占40%。一方面分散風險，一方面也在10年間讓獲利翻滾了3倍。

另一位機械式投資ETF的黃柏仁，1998年剛結束美國華爾街的工作回到台灣，他與當時多數投資人一樣，全力押注網路股，結果這場股災讓他大賠5成，「辛苦一年的薪水全都沒了。」之後他意識到如果持續投資ETF達20年，勝率高達97%，年化報酬率落在5%至7%間。「買ETF是存退休金最簡單的方法。」看似平實的笨方法，黃柏仁卻證明最好用，因為他就是藉此輕鬆存下一筆還不錯的退休金，達到提早退休的目標。ETF投資有甚麼撇步，鎖定雲端最有錢第56集節目囉!

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午12點至1點直播。（圖／新聞節目中心）

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資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一下午12點至1點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。