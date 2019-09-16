《ETtoday新聞雲》最新民調　盧秀燕「倒吃甘蔗」各項施政皆獲六成以上市民肯定

▲台中購物節活動從7月10日至8月18日，創造超過25億元消費金額，市長盧秀燕在律師見證下抽出各獎項得主。（圖／台中市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

盧秀燕最新成績單出爐！《ETtoday民調雲》公佈最新臺中市施政滿意度調查結果，有6成1民眾肯定臺中市長盧秀燕之施政表現，在各項施政面向亦有6成滿意度，其中老人福利相關政策更獲得7成以上市民青睞。

《ETtoday民調雲》於今(108)年8月進行臺中市各項施政滿意度調查，調查面向包含市長滿意度、老人福利、觀光休閒、經濟發展、治安、環保及教育等。整體來看，以老人福利政策滿意度最高，其次為治安及環保面向。而長照及托育政策面向，也獲得5成7左右民眾認可，且其未表態率高達2成4，顯見市民對於相關政策仍持觀望態度，有很大的進步空間。值得注意的是，本次調查近6成1市民對於盧秀燕的施政表達正面評價，比照最近幾波媒體公佈的民調數字看來，有明顯的上升趨勢。

臺灣踏入高齡化社會，為了減輕年輕人的負擔和維護長輩的尊嚴，從中央到地方政府皆把老人福利、長照等規劃放在首要政策之一。臺中市政府今年也陸續推動相關補助、設立固定與活動式的據點，擴大對長輩們的照顧。其中最受到市民矚目的，就是盧秀燕在選前承諾恢復老人健保費自付額補助。雖然上任後面臨前朝沒有編列經費的窘境，但台中市府積極籌措財源，自今年7月起，老人健保補助提早正式恢復，全市約26萬名老人受惠。這項政策不但保障長輩就醫權利，也減輕年輕人負擔，符合市民期待，調查結果顯示，就有7成3受訪民眾對於此項政策頗為肯定。

▲台中低地板公車數量2年內將達到9成。

此外，為了鼓勵長輩走出家門、保持身心健康，臺中市政府現也前進社區，設置371個老人關懷據點，駐守在長輩生活周圍，安排作夥共餐或交流聊天等活動，讓長輩們有機會認識忘年好友，年輕人也不用煩惱爸媽長時間待在家太無聊。再透過行動式的老人文康休閒巡迴服務車，深入照顧更多偏鄉長輩，希望透過良性的互動，延緩長輩們的老化、失智等問題，享受更自在的銀髮生活，這些規劃也讓近7成3的受訪民眾對於市府在老人福利政策上的重視，表示有感。

▲台中市長照abc據點全國最多，近來也持續普及整合式、跨專業照顧服務。

觀光方面，今年初臺中市政府順利拿下2020臺灣燈會主辦權，有望再創臺中觀光商機。而市府也先於今年暑假推出首屆臺中購物節，以千萬豪宅等吸睛大獎刺激消費，為飯店、伴手禮、交通旅遊、商圈帶進人潮，活動期間創下25億的消費金額。接下來的國際動漫展、搖滾台中、國際動畫影展、大安沙雕節、台中電影放映季、親子足球活動、巧聖先師技藝展等主題活動，持續吸引國內外民眾關注。一系列活動安排，也讓近6成2受訪民眾對於市府在發展觀光旅遊與休閒活動的表現抱持肯定。

▲拚觀光！台中市與迪士尼合作打造彩繪動畫公車。

上任以來主張輕稅簡政的市長盧秀燕，也啟動過去參選時的政見亮點「臺中富市3」策略，以扶植在地企業、爭取外國訂單的「前店」，幫在地加工、機械、農產、文創等產業轉型升級為「後廠」，並以臺中海港、空港、高鐵做為中部大門戶的優勢為「自由港」，提升臺中經濟。綜觀在地觀光發展與相關經濟策略，讓受訪民眾對於市長盧秀燕維持地方經濟繁榮的表現，達到近6成的滿意度。

其餘針對臺中市的治安與環境保護分別有6成8與6成5的市民表示肯定，而長期照護、托育政策，認為市長盧秀燕是否關心弱勢族群的扶助、下一代教育等，亦有5成6～5成9的滿意度。

值得一提的是，臺中市長盧秀燕率領施政團隊上任已有8個月的時間，綜觀近期各媒體發佈的臺中市民調結果可以發現，民眾對於市府的施政評價雖然未名列前茅，但有持續升溫的趨勢。特別是市長盧秀燕兌現選前承諾、強力打擊空污及以各大活動來凸顯臺中優勢，同步活絡臺中經濟等施政成果，已讓6成以上民眾有感，其中「55-59歲」、「65-69歲」民眾滿意度更直逼7成，從這樣的趨勢來看，盧秀燕率領市府團隊的滿意度有機會像倒吃甘蔗，再創新高。

▼臺中市政府施政滿意度調查。（註：各百分比數字因採四捨五入計算至小數第一位，加總未剛好等於 100%）

【調查說明】

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心執行。調查期間於2019年8月14日至8月19日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以臺中市29個行政區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，調查回收有效樣本數為3,077份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.8%。進行統計分析之前，原始資料先依臺中市政府民政局最新人口統計資料(108年7月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合臺中市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。