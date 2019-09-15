快訊／「內湖擄人」討4千萬贖金　法院裁定3惡煞均羈押禁見

記者趙蔡州／綜合報導

台北市內湖區13日發生一起上門強擄2人案件，警方14日攻堅嫌犯位在新莊地住宅，逮捕包含盧姓男子在內的3名嫌犯，成功救出被綁票的陸姓男子，隨後也在萬里找到被丟包的沈姓男子。法院15日晚間審酌盧男3人涉及多項罪名且罪嫌重大，裁定3人羈押並均禁止與他人接見或通信。

據悉，45歲沈男及31歲陸男13日在內湖公司上班時被強行擄走，警方根據監視器畫面以車追人，迅速鎖定21歲盧男等3人涉有重嫌，14日下午5時前往嫌犯位在新莊的住處攻堅破門，成功將盧男3人全數逮捕帶回，救出被關押在地下室的陸男，隨後也在萬里找到被丟包的沈男。

▲士林地方法院審酌3人所為嚴重危害社會治安，有羈押必要，裁定羈押禁見。（圖／東森新聞）

警方訊後15日將盧男3人依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌移送士林地檢署，檢方複訊後向士林地方法院聲請將3人羈押。士林地方法院15日晚間開庭，認定3人涉犯妨害自由、恐嚇取財 、傷害等罪嫌重大，且有勾串共犯、證人、湮滅證據之虞，審酌3人所為嚴重危害社會治安，有羈押必要，裁定羈押禁見。

初步了解，受害人沈男是公司朱姓負責人的助理，另一名受害人陸男則為沈男的友人，沈男遭押走後，嫌犯則開口討要4千萬元贖金，全案疑似與一筆7000多萬元的投資糾紛有關。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。