「最強菜農」要選了！林佳新「遷戶口」迎戰蔡其昌：韓家軍的我肯戰

▲「最強菜農」林佳新有意參選台中第一選區。（圖／翻攝林佳新臉書）



記者鄒鎮宇／台中報導

因挺高雄市長韓國瑜爆紅的「五虎將」之一、號稱「最強菜農」的林佳新，表示已將戶口遷到台中市第一選區，將迎戰民進黨籍的立法院副院長蔡其昌，一同競爭立委的席次。

林佳新表示，他上周已將戶籍遷至台中第一選區，由於韓國瑜非常關心農民，第一選區也是農業區，他很願意為韓市長加分，「身為韓家軍的一員，我肯戰、敢戰、能戰也願戰，大安溪以南第一戰就交給我」。

林佳新指出，他14日在梧棲浩天宮媽祖婆前，向國民黨台中市黨部主委顏文正表示有意競選，但一切都等高層決定，「一個不對等的戰爭，新潮流龐大的派系，出外的孩子佳新不怕戰，因為基層的聲音佳新懂。」

▲林佳新若參選，將對上立法院副院長蔡其昌（圖／翻攝林佳新臉書）



國民黨台中市黨部表示，本要徵召前立委張顯耀參選，但對方以「家庭因素」婉拒，地方人士也希望由當地人代表出面，與林佳新接觸後，林表示若在地人沒有意願，他願意接受徴召挑戰立法院副院長蔡其昌。

據悉，台中市第一選區涵蓋範圍包括大甲、清水、梧棲等地，2016年時民進黨得票率超過6成，屬於國民黨的艱困選區，若林佳新想披藍袍出戰，想勝出恐怕不容易。

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