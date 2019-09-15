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「學生影像新星獎」入圍名單揭曉　展現青春視野超乎想像

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▲「學生影像新星獎」入圍名單揭曉 展現青春視野超乎想像。（圖／新北市文化局提供）

▲「學生影像新星獎」入圍名單揭曉，《令》影片劇照。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

第4屆「新北市學生影像新星獎」公布2019年的入圍名單，2019年在徵件階段總共收到494件作品，打破2018年紀錄，最終選出58部來自全台灣各地學校的優秀作品，角逐150萬元總獎金。所有入圍作品將於10月19日至26日於府中15新北市紀錄片放映院舉辦的「新星影展」放映，並於27日的頒獎典禮揭曉得獎名單。

文化局表示，新北市學生影像新星獎許多作品在得獎後往往能乘著新星獎的光環接著入圍金馬獎、金鐘獎、金穗獎等其他重要獎項，可以說是學生電影界的獲獎前哨站。

2019年徵件除了高中以上的「一般組」外，還增設「兒童青少年組」，吸引不少國中以下的小小導演報名，這些作品水準超乎評審的想像，並展現了超齡的觀察力，像是新北市淡水國小的《麻雀悲歌》從日益減少的鳥兒身上，觀察到環境的變遷與人為破壞的影響。

▲「學生影像新星獎」入圍名單揭曉 展現青春視野超乎想像。（圖／新北市文化局提供）

▲「學生影像新星獎」入圍名單揭曉，《八法過海》影片劇照。

新和國小的《瞭望臺．守護》以原住民的教育與傳承，象徵守護原民文化的部落精神；彰化大同國中也以《生日禮物》和《陣幅》兩部作品入圍，其製作水準受評審青睞。

此外，以大專院校為主的「一般組」入圍作品，創作者們則嘗試使用不同類型拍攝手法展現對於議題的關注；像是世新大學的《請問是神明大人嗎？》就是學生片中少見的科幻電影，混合虛擬與現實的纏繞讓人腦洞大開。

而過往常見寫實風格的小人物成長故事同樣有亮眼的表現，當中不乏知名的實力派演員支援，顯見學生同樣有扎實的導戲功力。像是崑山科大的《令》就請到《囧男孩》「騙子2號」潘親御飾演面臨大學考試的家將團成員，將陣頭身段與角色內心的掙扎表現得出神入化。

▲「學生影像新星獎」入圍名單揭曉 展現青春視野超乎想像。（圖／新北市文化局提供）

▲「學生影像新星獎」入圍名單揭曉，《請問是神明大人嗎》影片劇照。

曾以《順雲》奪得臺北電影獎最佳女配角的劉引商，這次在臺藝大作品《帶媽媽出去玩》飾演八旬失智的老母親，道出遭遇長照困境的家庭故事。金鐘影后林嘉俐這次則是在世新大學《美麗天生》飾演聾啞的母親，精湛的演出令人動容。

劇情片描繪細膩的小人物故事，紀錄片則有作品將鏡頭對準國寶級大師；《八法過海》就把布袋戲國寶李天祿的故事，透過多位法國徒弟的眼中表現出來，他們隔著萬里之遙，緬懷對大師無限的敬意。此外，動畫片和實驗片也有十足精彩的表現，評審團特別推崇2019年入圍的動畫作品。

文化局局長蔡佳芬表示，新北市相當重視青年族群在藝術文化領域的發展，這次也非常榮幸請到產學界的專家組成評審團，包括電影及紀錄片導演群：安邦、黃嘉俊、史祖德、黃淑梅；學術界包括臺藝大謝嘉錕教授、石昌杰教授，世新葉基固教授、朝陽科大馮偉中教授、南藝大孫松榮教授。

▲「學生影像新星獎」入圍名單揭曉 展現青春視野超乎想像。（圖／新北市文化局提供）

▲「學生影像新星獎」入圍名單揭曉，《帶媽媽出去玩》影片劇照。

另外還有臺灣傳播管理研究學會的楊志弘及酷瞧新媒體執行長蔡嘉駿，希望能從評審團在各個領域獨到的經驗，找出未來影像創作的新銳創作者。此次入圍的58部作品將於27日頒獎典禮當天公布得獎名單，預計選出25組得獎者，包含不分類超級新星獎、新北精神獎、各類首獎4名、優選13名、兒童青少年獎3名。

為鼓勵民眾觀影，今年特別規劃3名「觀眾票選獎」獎項，凡於新星影展放映期間進場觀影，就能夠為觀看的影片評分，分數最高的作品前三名就能獲得觀眾票選獎的榮耀。敬邀所有喜愛電影藝術、關心臺灣電影未來的朋友於10月19日至26日到府中15新北市紀錄片放映院觀影選出你的最佳影片，全程免費入場，詳細放映場次請上臉書搜尋「新北市學生影像新星獎」。

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