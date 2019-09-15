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北東變天「連雨7天」！一周雨區出爐　氣象局：秋意將逐漸明顯

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▲▼下雨天,行人,撐傘,躲雨,降雨,午後熱對流,午後雷陣雨。（圖／記者季相儒攝）

▲未來一周水氣較多，北部、東北部降雨機率高。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局指出，周一台灣附近水氣多，迎風面的北部、東北部降雨機率高，周二、三則是一周中水氣最少的時候，僅北台灣有小範圍短暫陣雨，花東、恆春半島零星短暫陣雨，但周四至周日受到低壓帶影響，北部、南部及東半部又會斷續降雨。氣象局也提醒，中秋節過後秋意將逐漸明顯，早晚穿著別太單薄。

周一由於台灣附近水氣多、環境風場仍為東北風，迎風面的北部及東北部地區降雨機率較高、有短暫陣雨，南部、花東及恆春半島亦有小範圍短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後嘉義以南及各地山區有局部短暫雷陣雨，南部地區有局部較大雨勢發生的機率。

請繼續往下閱讀...

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲氣象局製作一周天氣圖，降雨熱區出爐。（圖／中央氣象局）

各地晨間低溫25至28度，白天桃園以北雲多高溫28、29度，其他高溫32至33度，沒下雨時天氣仍較悶熱，外出活動請多補充水份。

氣象局表示，周二、周三（17日、18日）水氣稍微減少，但北台灣仍有小範圍短暫陣雨，花東及恆春半島也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨；各地仍偏悶熱。

周四至周日（19日至22日）低壓帶影響，大氣環境不穩定，北部、南部及東半部地區有斷斷續續的降雨，中部地區雲量亦增多，午後山區易有局部短暫雷陣雨；北部及東半部因降雨高溫略降至30至32度間，中南部地區高溫仍可達32度以上。另外，氣象局也提醒，中秋節過後，秋意將逐漸明顯，早晚穿著別太單薄。

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