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世界佛教正心會「行動佛殿」抵新莊　侯友宜：做善事不分彼此

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▲ 世界佛教正心會「行動佛殿」抵新莊 侯友宜：做善事不分彼此。（圖／新北市政府提供）

▲ 世界佛教正心會「行動佛殿」抵新莊，侯友宜：做善事不分彼此。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

世界佛教正心會打造全球首輛「行動佛殿」祈福專車，歷經1年環島，15日巡迴第54站來到新莊地藏庵，舉辦公益慈善演出及誦經祈福，並將發放愛心物資給弱勢家庭，活動更邀請舞蹈團及鼓樂團等輪番演出，吸引信眾到場同霑法喜。

新北市長侯友宜一早前往設置在新莊地藏庵廣場的行動佛殿，供佛祈求國泰民安，同時也至地藏庵參拜祈福。侯友宜表示，世界佛教正心會與新莊地藏庵，皆長期藉由宗教力量，幫助弱勢、安定民心，印證了「做善事，不分彼此」這句話，這份善心令人動容。

侯友宜表示，2019年6月市府成立「好日子愛心大平台」，也是透過科技的方式，媒合資源及需要幫助的人，讓善心發揮最大效益，邀請各位信眾及市民朋友登錄成為會員，發善心、做善事、e指行善，共同成為弱勢家戶及團體的「圓夢英雄」。

社會局表示，世界佛教正心會一直秉持著「大悲行願、無處不現」的精神，在我國及馬來西亞皆不遺餘力地推動各種社會關懷活動，並且每年響應新北市政府「實物銀行」捐款及捐贈物資，造福新北市民。

▲ 世界佛教正心會「行動佛殿」抵新莊 侯友宜：做善事不分彼此。（圖／新北市政府提供）

▲ 世界佛教正心會打造全球首輛「行動佛殿」祈福專車。

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