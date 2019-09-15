新北全國書法比賽　各組前三名獲頒獎金及「大有製墨」手工墨條

▲ 新北全國書法比賽身心療癒組第1名陳文祥。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

邁入第6年的「2019新北市全國書法比賽」收到來自全台各地近千件的參賽作品，歷經現場揮毫的激烈競爭後，15日由文化局頒發總獎金38萬3000元分別給各得獎人員外，另由新北市藝師陳嘉德開設的「大有製墨」，更慷慨捐贈手工松煙墨條予各組前三名，鼓勵大家要持續專研書法藝術。

新北市文化局表示，為了讓具有決賽資格的受刑人能順利比賽，日前遠赴臺中監獄及女子監獄監考，此次受刑人有1位優選、2位佳作，超越歷年來得獎人數並創新高。獄方表示，平日受刑人透過書法班磨練心性，此次獲獎，給了受刑人很大的鼓舞與信心，文化局特別請獄方表揚得獎的受刑人，期許他們繼續投入與練習，未來可再爭取更好的成績。

▲ 新北全國書法比賽青春組第1名林妤璇。

本屆國小高年級組梁鈞翔、青春組林妤璇、身心療癒組陳文祥等3位參賽者，都是首次報名就勇奪桂冠。其中，小時候因發高燒造成小兒麻痺的陳文祥，以清人趙之謙的小篆筆意參賽，獲得身心療癒組第一名掄元。陳文祥說，平常都以寫書法來療癒自己的身心靈，學習書法12年來，這是他首次參加「新北市全國書法比賽」就勇奪桂冠，全家人都為他感到非常開心。

此次比賽各組前三名皆贈予松煙墨一條，特別要感謝文化薪傳獎得主陳嘉德大師的「手工製墨大有墨莊」康慨捐贈，特別由其第二代傳人陳俊天先生代表致贈，文化局由衷感謝，也期勉各得獎人，每一塊松煙墨都是藝師的用心、耐心、與毅力的傑作，要珍惜手工的溫度與力作，讓作品相增相發。

文化局長蔡佳芬表示，書法藝術的表現性相當豐富，兼具修養，藝術、實用等三方面的特色，是漢字文化特有的藝術成就，在獎項之外，文化局更重視如何將傳統藝術在現代社會中找到延續的動能，也期待藉由這樣的比賽，鼓勵大家繼續寫書法，透過思想與感情的紓發，為文字帶來生命的感動與藝術的昇華。歡迎有志之士，相約明年「新北市全國書法比賽」一同競美。

▲ 新北全國書法比賽國小高年級組第1名梁鈞翔。