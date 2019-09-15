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影／37歲健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　健美妻淚揭原因：睡眠是關鍵

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記者柯振中／綜合報導

「眼睜睜看著我的至愛，與死神擦身而過…」知名網紅「筋肉媽媽」13日表示，她上週發現37歲的丈夫「筋肉爸爸」有些不對勁，沒想到送醫後，竟然發現中風了，讓她相當崩潰；隨後，她也分享了2人的日常生活作息，其中睡眠的部分似乎包含很多隱患，「於是老公就這樣的過勞，加上有家族疾病，中風了！」

▲▼筋肉爸爸中風。（圖／翻攝自筋肉媽媽粉專）

▲筋肉爸爸傳出中風的消息。（圖／翻攝自筋肉媽媽粉專）

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筋肉媽媽13日在臉書粉專上指出，他們一家人今年的中秋節在公園、醫院中度過，雖然看起來像生活平凡的事情，但同時也是最幸福的，「對我們家來說，是格外珍貴與特別的中秋節。」

筋肉媽媽分享，丈夫上周的某一天早晨送孩子去上學後，回家睡回籠覺，沒想到卻突然中風，讓她嚇傻，「好險我還沒有出門，好險我有進房間，好險我發現了他真的不對勁，所以及時送到醫院急診。」

▼筋肉媽媽說，還好她有發現丈夫不對勁。（圖／翻攝自筋肉媽媽粉專）

▲▼筋肉爸爸中風。（圖／翻攝自筋肉媽媽粉專）

她說明，當下自己腦中一片空白，甚至現在還有許多細節回想不起來，「只記得我幫忙壓著他做腦斷層掃描、醫院內跑上跑下的還有通知家人，後來診斷是腦部栓塞，因為在三小時內送達，條件評估後可以打腦栓塞溶劑。」

「我甚至忘記自己當時是怎麼回家的。邊走邊哭嗎？」筋肉媽媽說，由於打腦栓塞溶劑後，有6％的機率會變成腦溢血，所以她簽署了一份病危通知書，「這是我這輩子第一次簽這種東西…」

不過，雖然老公倒下，筋肉媽媽仍堅強地工作、替丈夫完成教學，「沒有時間哭，哭的時間都是浪費，而我沒有一點點的時間，去浪費在無謂的情緒上。」

她提到，事情過後，丈夫躺在病房中昏昏沉沉，連醫生都感到相當奇怪，一問之下才知道，丈夫會在37歲中風的原因，「老公有凝血功能的問題，容易凝血；我的婆婆至今得天天吃藥控制腦血管通順；老公的親戚有因為中風死亡的就兩位，一位才20多歲。」

▼筋肉媽媽說，後來才知道，老公有凝血功能的問題。（圖／翻攝自筋肉媽媽粉專）

▲▼筋肉爸爸中風。（圖／翻攝自筋肉媽媽粉專）

此外，她說明，除了丈夫的家族病史外，2人因為認為有運動、體力好，所以生活作息不佳，經常半夜3點才睡，清晨6點就起床，頂多再睡個回籠覺，一天的睡眠時間不到6個小時，「於是，老公，就這樣的，過勞加上有家族疾病，中風了！」

最後，她說到，丈夫生病後，家裡開始推行「健康生活」，往後晚上9、10點就要上床休息，不但要吃的健康，更要活得健康，「粉絲們會看到，更加健康中（充）滿活力的我們。」

至於中風與熬夜的關聯，醫師蒼藍鴿表示，熬夜會對人體帶來全面性的影響，腦部可能造成中風、失智及憂鬱的風險；心臟則可能增加心肌梗塞、心臟病的機會，甚至可能感染代謝症候群、高血壓、糖尿病等疾病。

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►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼筋肉爸爸中風後，一家人在醫院、公園度過中秋節。（圖／翻攝自筋肉媽媽粉專）

▲▼筋肉爸爸中風。（圖／翻攝自筋肉媽媽粉專）

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