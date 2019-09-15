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影／馬英九致詞後…韓國瑜「2度伸手」被忽略　13秒尷尬畫面曝光

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記者柯振中／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜15日出席大陸台商秋節聯誼茶會時，特地提早30分鐘到場，與前總統馬英九上台擁抱。不過，韓國瑜連續2次想要與馬英九握手，但馬似乎「沒注意到」，轉身與旁邊立委、貴賓握手，讓韓尷尬站在一旁。此外，馬英九下台時，韓似乎想跟上對方的腳步，卻在半路就被吳敦義給擋下。

▼韓國瑜想跟馬英九握手，但2度失敗。（圖／攝影中心攝）

▲▼韓國瑜想跟馬英九握手。（圖／攝影中心攝）

馬英九、韓國瑜2人都受邀出席15日的大陸台商秋節聯誼茶會，不過馬英九的表訂行程為3點15分離場；韓國瑜則是3點30分抵達入場。雖然原定3點30分入場，但韓國瑜提早了半個小時到場，與馬英九同桌，隨後2人又一同上台，似乎破解了「馬韓心結」。

▼韓國瑜想跟馬英九握手，但馬英九似乎沒看到。（圖／翻攝自東森新聞）

▲▼韓國瑜想跟馬英九握手。（圖／翻攝自東森新聞）

上台後，2人立刻擁抱，似乎破解了「馬韓心結」的謠言，馬英九致詞時，韓國瑜也微笑站在一旁，甚至還幫馬前總統壓住翹起的致詞稿。不過，馬英九致詞結束後，韓國瑜立刻伸出手，想與馬前總統握手，但對方轉頭與一旁的國民黨主席吳敦義談話，似乎沒有看見，讓他尷尬把手放下。

馬英九與吳敦義談話結束後，韓國瑜再次伸出手，想與馬前總統握手，但馬英九似乎又沒有發現，反而與站在韓國瑜旁邊的前立委賴士葆握手，接著又跟一旁的前立委林郁方握手，隨後在眾人的簇擁下離場。

此外，馬英九離場時，韓國瑜似乎相跟上腳步，與馬前總統談話，卻在半路被國民黨主席吳敦義給擋下，留在台上。

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▼馬英九與韓國瑜身旁的立委握手。（圖／翻攝自東森新聞）

▲▼韓國瑜想跟馬英九握手。（圖／翻攝自東森新聞）

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