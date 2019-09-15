故宮超美片「未來不期而遇」網狂讚　連乾隆帝也留言：像風一樣的瀟灑皇帝

記者許展溢／台北報導

國立故宮博物院推出「未來，不期而遇」影片，跟大家分享博物館不只是珍藏傳統文物的寶庫，還是人際情感交流的場域，許多片段超「寶」，更以「人」為出發，帶出各種情感，讓許多網友看了狂讚，不少人看了直說好美、好有溫度。

▲導演讓不同年齡層的演員來詮釋他們和故宮的關連。（圖／翻攝國立故宮博物院臉書）

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故宮在臉書提到，記憶中的故宮，是什麼樣的存在？是你的幻想，我的獨白，還是她的回憶？在這收藏真實與想像的空間裡，曾經發生的種種相遇，不論是與人、與物、或與記憶，各種奇想與邂逅都是未來全新故事的起點。

▲故宮超美片「未來不期而遇」網狂讚。（圖／翻攝國立故宮博物院臉書）

故宮說明，「未來，不期而遇」影片運用創意敘事風格，以全新視角喚起故宮帶給每個人的不同感動。未來，希望延續你我在這裡的故事，讓博物館不只是珍藏傳統文物的寶庫，更是提供跨域創新體驗與人際情感交流的場域。

▲▼影片中有人只想在博物館裡放歌，有人要用來傳統文物來吃火鍋。（圖／翻攝國立故宮博物院臉書）

影片由一幕幕的故事串起，旁白念著片中人物心聲，如有人只想在博物館裡放歌，吹著涼涼的冷氣，還有小男孩只想溜故宮裡的扶手、想看超級帥的變形金剛等，最後一幕72歲的老太太眼睛已經看不見，但她到故宮是為了記憶、味道和溫度，畫面呈現方式讓很多人看了覺得超暖心。

▲▼看不見的老太太到故宮是為了一份溫度，讓網友看了說，0歲到n歲，發生奇妙的連結。（圖／翻攝國立故宮博物院臉書）

超多網友看了紛紛留言直喊「天啊，這廣告水準奇高啊!!!」、「怎麼可以拍得那麼有梗~~~~」、「不走華國美學公家整個活起來了」、 「為製作這支故宮博物院宣傳片的廣告團隊致敬!太厲害了」、 「影片很美，故宮及文物都被活化了，0歲到n歲，發生奇妙的連結，時間的長河，從亙古流過眼前」，還有人問 「美聲旁白念這台詞都不會笑場嗎嗎哈哈哈，好喜歡這個廣告」 。

▲▼網友狂讚影片的水準高又有梗，連乾隆帝都現身留言了。（圖／翻攝國立故宮博物院臉書）

該影片po出7小時有1千多人分享、留言超過百則，連乾隆帝都來留言，「朕身為故宮魅影出現在第17秒」，讓上百網友狂讚。有網友還說「一直在想為什麼會這麼喜歡這個影片風格，原來是有「艾蜜莉的異想世界」和「犬之島」的影子」，更有很多人留言「好有溫度的介紹」、「尤其是器物變化的轉換好有巧思 」和「看了，好想去故宮走一走，真的真的很有fu~」等等。

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