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中秋抽死簽血債血還！海青堂PK十五份分會　刀槍折損30人...再掀江湖風暴

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▲文山區萬寧街槍擊案，現場與警方說明。（圖／記者張君豪攝）

▲文山區萬寧街槍擊案，粉筆圈處為擊發槍彈彈殼遺落處。（圖／突發中心攝）

突發中心／台北報導

台北市文山區萬寧街15日清晨7點19分發生一起歹徒當街開槍狙擊仇家血案、文山警方調查發現疑似有四海幫背景的梁姓槍手（20歲、無前科）騎機車攜帶一把金牛座90改造手槍、7發子彈到該處埋伏、等待陳姓被害人搭小黃返回住處時立刻從後方上前、持槍近貼對方右大腿後側開一槍立刻逃逸。

▲文山區萬寧街槍擊案，現場與警方說明。（圖／記者張君豪攝）

▲文山區萬寧街槍擊案，梁姓槍手開槍後騎機車逃逸過程遭監視器錄下。（圖／突發中心攝）

警方出動鑑識人員封鎖現場採證、現場遺留一枚彈殼。結果事發後不到一個小時、梁姓槍手騎車下山後、在文山區興隆路一段換搭計程車，奔赴中山警分局民權一派出所投案，梁姓槍自稱是今年4月與陳姓被害人酒後起衝突後，才憤而攜槍報復，警方詢問他槍枝來源、他辯稱是道上亡故前輩所遺留、純粹想給對方一個教訓，否認有人教唆。

但梁姓槍手遭文山警方帶回時，槍手委任律師同時到警局偵查隊遞交委任狀協助辯護，警方認為梁嫌無前科、加上無法說出槍枝來源、犯案後立即換交通工具投案、並馬上委任律師辯護、警方認為梁姓槍手犯案過程縝密、有幫派在幕後教唆規劃、認為他說詞避重就輕、將循線深入追查。

▲文山區萬寧街槍擊案，現場與警方說明。（圖／記者張君豪攝）

▲文山區萬寧街槍擊案，文山一副分局長陳孟欣說明案情。（圖／突發中心攝）

知情人士透露：四海幫海青堂蘇姓堂主今年4月24日凌晨在大安區酒店與天道盟十五份分會幫眾動刀鬥毆、導致十五份吳姓分會長、及身邊小弟遭折疊刀刺傷送醫、雙方包含在場四海、竹聯幫、十五份會鬥毆幫眾25人遭警方逮捕，其中5人被依恐嚇等罪嫌送辦，另外13人依違反社違法遭送裁罰。

▲文山區萬寧街槍擊案，現場與警方說明。（圖／記者張君豪攝）

▲文山區萬寧街槍擊案現場外觀。（圖／突發中心攝）

事發後雖北市警方強調會介入約制幫派衝突、但遭刺傷的吳姓分會長今年6月1日開車尾隨海青堂蘇姓會長、在重慶北路巷弄內狙擊蘇男、對他轎車連開3槍、其中一槍打中蘇男手臂，中山警方當晚在新店區逮捕十五份吳姓分會長及兩名幫眾、訊後將3人移送。

誰料四海幫海青堂與天道盟十五份分會，歷經兩場大動刀槍的流血衝突會繼續延伸、由於兩幫堂主、分會長先後被砍遭槍擊送醫、兩幫老大見血導致衝突逐漸加深無法調解；甚至道上傳出四海幫堂主6月初遭槍擊後、堂口內誓言抽死簽要執行家法、讓對方要角血債血償，才會安排毫無前科、也無該幫派列管記錄、學歷僅國中畢業剛當完兵的梁姓小弟攜槍行兇、企圖製造警方追查斷點。


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