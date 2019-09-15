Live／示威者金鐘站外聚集　港警速龍小隊出動水砲車「催淚煙驅趕」

記者柯振中／綜合報導

香港部分示威者15日下午在港島舉行遊行，部分示威者下午4點40分在中環、金鐘多處縱火，導致當地發生警民衝突。依據最新消息，由於港鐵金鐘站外有大批示威者聚集，港警出動速龍小隊，並施放催淚煙、噴灑水泡進行驅離。

綜合港媒報導，香港「民陣」原訂15日發起遊行，但並未接獲警方的「不反對通知書」，隨後有網民號召「到銅鑼灣行街」，下午3點30分在立法會示威區外聚集，沿著告士打道東行。

部分示威者下午4點40分到了中環、金鐘後，在多處投擲汽油彈、縱火，甚至有人破壞、堵塞港鐵金鐘站外的出入口；港警下午5點左右舉黑旗警告，速龍小隊也趕往現場，施放催淚煙彈。

依據最新消息，由於示威者不斷以磚頭、汽油彈等雜物投擲，港警已出動水砲車，並以水柱驅趕。

【下午5點50分】：港警持盾向示威者推進，同時舉黑旗警告「施放催淚煙」，向示威民眾射擊多發催淚彈，當地煙霧瀰漫。

【下午5點51分】：港警將水砲車的「無色水柱」換掉，改向示威者噴灑「藍色水柱」；示威者見狀開始躲避、撤離。

【晚間6點25分】：示威者在港鐵灣仔站的入口堆放雜物，同時點火燃燒，導致該入口陷入火海、濃煙狂冒。

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▼速龍小隊驅趕金鐘站外的示威者。（圖／翻攝自直播畫面）

