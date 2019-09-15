繼續升級台中國際機場！　林佳龍：2035年前投入250億預算





▲林佳龍談台中國際機場升級計畫，交通部在2035年之前會投入250億繼續打造。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部長林佳龍15日在臉書談及台灣機場發展，他說，桃園機場已經飽和，更需要台中與高雄作為備援機場，他當台中市長時，提出「大台中123」，這個「2」就是全力發展兩大國際海空港，讓貨從雙港出、客從雙港入。他強調，交通部會繼續做，在2035年之前投入250億預算，並打造新的跑道、航廈以及聯外交通。



林佳龍表示，台中機場2004年在前總統陳水扁任內從水湳遷到清泉崗，廣大的腹地奠定了成長基礎，在他當市長任內，一方面向中央爭取升級國際機場，一方面著手都市計畫變更，中央與地方同步進行，加速提升機場服務能量。

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▲台中國際機場將繼續升級，交通部將打造新的跑道、航廈以及聯外交通。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）



林佳龍進一步指出，4年的努力，我們已經完成2條聯絡滑行道興建、增設7座過夜停機坪、縮短宵禁，增加東京、鳥取、無錫、胡志明、澳門、曼谷、河內、三亞、仁川等9條國際航班，航廈整建工程，也預計今年開始施工。他說，下一階段，民航局將再投入約29億元，進行聯絡滑行道、停機坪滑行道及擴充航廈規模。



「就在台中機場不斷提升的階段，盧市府決定停止機場外的都市計畫，真的非常可惜」，林佳龍強調，交通部會繼續做，在2035年之前投入250億元左右的預算，並打造新的跑道、航廈以及聯外交通，也期盼市府能以更宏觀的角度，跟上大台中都市發展的需求。

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