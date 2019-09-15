影／遭疑歧視失言　韓國瑜：非洲黑人家裡需要蘭花嗎？

政治中心／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜15日北上出席大陸台商秋節聯誼茶會，致詞時他大讚台商很有勇氣，到世界各地去投資，包括非洲、拉丁美洲、中國大陸、東南亞等地區，甚至還到落後地區做生意；他也分享了朋友去非洲賣蘭花的故事，質疑黑人的家裡會需要放蘭花嗎？結果此段話在網路上引起討論，有網友認有歧視的意味。

韓國瑜致詞時提到，今天看到這麼多台商，大家可能在中國大陸發展了好幾年，過程中可能吃過很多苦，他時常在思考，為什麼台灣商人有這麼大的勇氣？跑到非洲、拉丁美洲、中國大陸、東南亞等地區，甚至到一些落後地區做生意？這是什麼樣的勇氣和膽量？如此不怕任何困難。

韓國瑜分享自己聽聞的台商故事，包括有人幫助美軍打仗、搬運屍體回去美國，但因為搬運屍體需要馬，所以把廠設在阿富汗，「這是不可思議的生意！」

韓國瑜表示，他也遇到一個朋友到非洲賣蘭花，他一開始質疑，黑人的家裡會需要蘭花嗎？結果對方跟他說，「韓市長你大錯特錯！」因為非洲很多法國、德國、義大利殖民，這些人家裡都要放一盆蘭花，而這些訂單都是台灣人去搶的，讓自己覺得台商拚經濟有無謂的勇氣，只要賺錢養家活口，再多的苦都不害怕。





▲韓國瑜發言在批踢踢八卦版引起熱議。（圖／翻攝批踢踢）

網友在批踢踢上討論，「他到底想說什麼，什麼邏輯重點都沒有」、「一個沒唸什麼書的小混混知識水準就是這樣」、「他很適合當seafood...選總統太浪費了」；另外，也有網友幫韓國瑜說話，「前後文聽完好嗎？」、「這完全不是事實，韓總明明馬上在下一句話就補充說明了」。

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▲韓國瑜參加大陸台商秋節聯誼茶會。（圖／記者季相儒攝）