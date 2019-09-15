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馬來西亞皇家警察來台交流！簽司法互助深化合作　打擊跨境毒品

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▲▼馬來西亞皇家警察總部肅毒局局長率團參訪士林分局。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲馬來西亞皇家警察總部肅毒局局長率團參訪士林分局。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

內政部警政署舉辦「2019國際警察合作論壇─打擊跨境毒品犯罪研討會」，馬來西亞皇家警察特別來台參加，而台北市士林分局被選為外賓參訪的觀摩指標，士林警以簡報方式介紹「安居緝毒」專案工作的宣導及防制，並彼此分享有關毒品打擊等經驗，也互贈紀念品。

▲▼馬來西亞皇家警察總部肅毒局局長率團參訪士林分局。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲雙方彼此分享毒品打擊等經驗，並互贈紀念品。（圖／記者孫于珊翻攝）

馬來西亞皇家警察總部肅毒局局長（CP Datuk Mohd Khalil Bin Kader Mohd）率團一行8人來台參與該盛會，為使馬國貴賓更了解台灣第一線執勤單位派出所的運作方式，士林分局規劃簡報結束後，即帶外賓親至文林派出所進行駐地導覽介紹，包含：執勤臺案件派遣及為民服務方式、受理案件後的偵辦進度管制作為、監視器運用與破案成效、槍械室的安全管理及掌上型電腦的查詢功能與人臉辨識系統等。過程中都很熱絡，雙方交流甚歡。

▲▼馬來西亞皇家警察總部肅毒局局長率團參訪士林分局。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲士林分局以簡報方式介紹「安居緝毒」宣導及防制。（圖／記者孫于珊翻攝）

副分局長張久宜表示，透過此次交流，能將馬國反毒作為的專業和經驗作為借鏡，讓台灣警方可以在毒品犯罪的趨勢、偵查策略以及國際合作模式等議題上，有更多的思考模式，找出因應對策，可說是獲益良多！

警政署也希望透過國際研討會的舉辦，廣邀國際重要毒害防制人員、執法者以及專家學者與會，台灣將持續致力與各國簽訂司法互助、警政合作及共同打擊犯罪協議，深化合作夥伴關係。

▼馬來西亞皇家警察至文林派出所進行駐地導覽。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲▼馬來西亞皇家警察總部肅毒局局長率團參訪士林分局。（圖／記者孫于珊翻攝）

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