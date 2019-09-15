柯P站面前...司儀喊：台灣安全人民有錢！他笑噴：好像把昨天的改掉再念一遍

記者黃孟珍、戴若涵／苗栗報導

高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020總統大選，近日積極走訪各地，展開一連串拜廟行程，14日才到台中開啟鐵人式21個宮廟行程，而台北市長柯文哲15日上午也偕夫人陳佩琪緊跟著前往浩天宮參拜。孰料，過程中司儀竟念出「台灣安全、人民有錢」口號，引起一陣騷動，就連柯文哲都忍不住一臉疑惑地歪頭。

▲柯文哲15日下午訪苗栗四方鮮乳牧場。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

柯文哲15日上午前往梧棲朝元宮參拜，面對媒體提問是否在跟韓國瑜拚場，他回應，「沒有啦！想太多了！」，稱台灣地方小，高鐵讓台灣成為一日生活圈，地點重複也很正常，而參拜的行程也是很早以前就排的，沒有特別要跟誰拚場，也不清楚韓國瑜的行程。

另外，柯文哲拜廟過程中發生一段小插曲！到大庄浩天宮參香時，廟方將前一日參拜流程表上的「中國國民黨提名人高雄市長韓國瑜」劃掉改成「台灣民眾黨黨主席台北市長柯文哲」後，便轉交司儀，沒想到卻忘了劃掉韓國瑜的競選口號。

「台灣安全，人民有錢」當司儀在柯文哲面前唸出韓國瑜的口號時，場面尷尬了一陣，底下響起一陣竊竊私語聲，就連柯文哲也忍不住歪頭臉上掛滿問號。柯文哲下午前往苗栗四方鮮乳牧場時，面對媒體追問，也忍不住笑噴回應，「好像是把昨天的名字改掉再念一遍啊哈哈哈」。

▲柯文哲聽見媒體提問「口號事件」忍不住笑噴。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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