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「2020年絕對更慘！」　館長直播替郭台銘抱屈…加碼批韓國瑜：一人毀全黨

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▲▼館長批韓國瑜「一人毀全黨」。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

▲館長批韓國瑜「一人毀全黨」。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

記者黃可昀／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘12日宣布退出國民黨，且聲明「不會眷戀這個政黨」，對此，館長陳之漢14日也在直播中發表看法，對於郭台銘退黨一事「一點都不意外」，因為國民黨過去10幾年「沒錢都找郭台銘」，如今卻態度一百八十度大轉變，改罵對方是忘恩負義、權貴，令他這個外人看了都覺得不公平。館長也提到高雄市長、國民黨總統提名人韓國瑜，2018年選舉時是一人救全黨，但現在已經變成「一人毀全黨」，「2020等著看，絕對不是國民黨當選。」

▲▼郭台銘親簽退黨聲明。（圖／郭台銘辦公室提供）

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▲郭台銘親簽退黨聲明。（圖／郭台銘辦公室提供）

館長在直播中提到，過去國民黨財力遇到困難，好幾次都是郭台銘出手幫忙，「現在國民黨在罵他，我覺得你們這些人真是豬狗不如，沒錢都郭董郭董的叫」，感嘆政壇實在是有失道義，而且郭台銘退黨時發表的言論非常中肯，「一點都不過份」。

此外，館長也提到，目前國民黨他唯一支持的就是新北市長侯友宜，因為對方為了忙市政，「已經3個月沒有回家了」，由於兩人私底下頗有交情，所以館長對於侯友宜的行程非常了解，他認為對方自上任來都默默在做事，「根本不像是國民黨的人」，日前卻只因為沒有出席新北市的造勢晚會，而遭到大量韓粉攻擊。

提到韓粉，館長也不忘針對韓國瑜提出看法，「我現在就可以大膽預測，2020年的總統大位和立委，你們都會更慘，絕對比2016年還要慘」，更連說了三次「絕對」來強調語氣，呼籲國民黨不要再抱持親中、支持紅媒的態度，「藍就是藍，紅就是紅」，如果這種觀念沒分清楚，恐怕明年大選將會失去很多選票。

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