路過停車場！他2次捕捉「男用粉色肉條」躺路中　凹凸疙瘩噁爆：哪個變態

▲原PO在停車場看到奇怪的東西。（圖／翻攝自【我是東湖人】(社團版)）

網搜小組／鄺郁庭報導

每個人都會有生理需求，但是事後如果把道具亂丟，難免會造成別人的困擾。一名男網友就在臉書社團抱怨，他已經第2次在停車場看到有人亂丟情趣用品，東西就大喇喇地放在路中間，讓原PO直呼「到底是哪個變態，真的很噁！」看到照片後，就有人笑說，「誰的小三『走失』了？請趕快帶回去。」

這位男網友在臉書公開社團《【我是東湖人】(社團版)》貼出2張照片，只見停車場的通道中間被丟了一個帶點粉紅肉色的東西，拉近看會發現上面還有奇怪的紋路，還有凹凹凸凸的疙瘩，但這到底是什麼呢？就連留言處都有人問，「那是啥，看不懂」、「我還以為保險套」、「這什麼鬼」、「這是肉靈芝嗎」、「這是……？」

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▲嗯？那個條狀的東西是什麼？（圖／翻攝自【我是東湖人】(社團版)）

原PO就在文中抱怨，「到底是那個變態，真的很噁！（男性情趣用品）第2次了！每次都來停車場丟這個？」他還隔空喊話丟棄的人，「你自己弄完不會拿去回收？一定要這樣丟？不要被我抓到！塞回你嘴巴……」

原來地上的就是男性情趣用品「自慰杯」，但這麼私人的東西，被丟在這種人人都能經過的場所，難免觀感不佳。看到照片後，網友們也紛紛留言，「誰的小三『走失』了？請趕快帶回去」、「說不定人家不小心掉的。」

▲啊啊啊啊啊啊！怎麼會是自慰杯啦QQ（圖／翻攝自【我是東湖人】(社團版)）

還有人也遇過一樣的事，「我也碰過一樣的事情，不知道是誰的藏在停車場風管上面，我直接倒車壓到爆漿！後來那個停車場的管理員，就開始對我很冷淡。」也有網友直喊扯，「欸這樣很噁心，帶出門還亂丟，幹嘛不在家用就好」、「一想到可能是被用過的就覺得…嘔嘔嘔！」

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