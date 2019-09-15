拍照「愛比V」指紋全被偷！　網路安全專家：可100%還原...網友1招破解

▲許多韓星也愛用剪刀手拍照，（圖左）金宇碩、（圖右）李鎮赫一起參加選秀節目。（合成圖／圖左翻攝自X1官方推特；圖右翻攝自李鎮赫instagram）

記者劉亭／綜合報導

拍照時「手比V」的剪刀手姿勢，從以前到現在都是拍照經典款，爺爺奶奶姑姑阿姨叔叔都愛，不比不知道手放哪。有網路安全專家表示，現在只要透過放大和人工智能增強技術，就可以還原照片中的指紋，因此「剪刀手」很容易洩漏身分資訊。

根據《澎湃新聞》報導，2019年國家網路安全宣傳周「全民體驗日」15日上海地區活動上，上海資訊安全行業協會副主任張威說，大家在拍照時一般不太會注意到自己比的「剪刀手」很容易洩露身份資訊。

張威也指出，基本上1.5公尺內拍攝的剪刀手照片就能100%還原出被攝者的指紋，在1.5-3公尺的距離內拍攝的照片能還原出50%的指紋，只有超過3公尺拍攝的照片才難以提取其中的指紋。

▲剛來台灣舉行見面會的丹尼爾也比V拍照。（圖／翻攝自姜丹尼爾官方推特）

指紋被提取後可以通過專業材料製作成指紋膜，不法分子可用於各種通過指紋技術來識別身份的管道，比如指紋門鎖、指紋支付等。張威提醒，不要在3公尺內拍攝「剪刀手」照片，帶有自己指紋資訊的照片不要在網上亂發。另外，家裡若是有指紋門鎖，儘量設置指紋加上口令的方式打開，才能保證安全。

看了消息之後，許多網友哀號「沒有剪刀手，不會拍照啦」；但也有許多網友留言吐槽，「沒關係，現在用美顏拍的都磨皮」、「拍照露臉還會洩露面部資料，能解鎖iPhone呢」、「看鏡頭會不會洩露視網膜資料」「所以哇 你以為美顏磨皮是白磨的」、「沒事兒啊，我指紋用的大拇指」；也有網友表示，只要「反手V」就不怕了。







▲拍照用剪刀手可能被偷指紋，盒內為製造指紋模的工具。（圖／翻攝自澎湃新聞）

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