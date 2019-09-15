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影／蚵仔煎6分鐘上桌太慢！藍衣壯男衝破人牆　「跳飛揮拳」痛揍14歲小老闆頭

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記者莊智勝／台南報導

台南市安平區一間蚵仔煎店老闆娘在臉書曝光監視器畫面，指控14日傍晚3名壯漢來店內用餐，但卻嫌上菜時間太久、服務態度差，當場跑到櫃台飆罵，甚至還越過重重人牆、以「跳飛」方式朝李姓老闆娘年僅14歲的小兒子頭部重K，害得孩子現在還躺在醫院裡。李姓老闆娘痛批，「那一拳根本就是要他死！」

▲▼不滿蚵仔煎等太久，藍衣男揮拳痛毆老闆娘14歲兒。（圖／東森新聞）

▲藍衣男衝出包圍人牆，以「跳飛」方式朝著老闆娘小兒子頭部揮拳。（圖／東森新聞）

李姓老闆娘還原事發經過，14日下午5時57分3名身型壯碩的中年男子走進店裡用餐，3個人僅點了一盤70元的蚵仔煎，從完成點餐、到店員上菜，前前後後不過6分鐘的時間，但其中一名身穿藍衣的壯男卻不滿上菜速度太慢，逕自走向櫃台飆罵，而該名遭罵的店員正好就是李姓老闆娘的大兒子。

▲▼不滿蚵仔煎等太久，藍衣男揮拳痛毆老闆娘14歲兒。（圖／東森新聞）

▲藍衣男嫌6分鐘上菜太慢，吃了幾口後走向櫃台飆罵。（圖／東森新聞）

當時小兒子見到哥哥挨罵，立刻上前理論，不料藍衣男卻突然情緒暴走，對著小兒子狂爆粗口；站在煎台的師傅們眼見情況不對，立刻放下手邊工作，並在藍衣男身旁築起人牆，試圖阻止他施暴。李姓老闆娘氣憤地說，當時師傅們都圍上去了，藍衣男卻仍強硬衝過人牆、追出店外，以「跳飛」方式朝小兒子頭部重重揮拳，導致兒子當場倒地，更可惡的是，同行的另名紅衣男見狀還走上前，試圖再朝著小兒子施暴，所幸遭到師傅及時阻止。

▲▼不滿蚵仔煎等太久，藍衣男揮拳痛毆老闆娘14歲兒。（圖／東森新聞）

▲藍衣男打人後，同行的另名紅衣男還想上前施暴。（圖／東森新聞）

「那一拳根本就是要他死！」李姓老闆娘怒轟，藍衣、紅衣2名男子年紀加起來已經7、80歲，「你們兩個這樣去打一個14歲的小孩，連身分證都還沒去辦，他剛滿14歲耶，你們這樣子不會太傲慢嗎？」

而小兒子在挨了一拳後，出現頭痛、頭暈、嘔吐等症狀，目前仍在醫院中觀察。李姓老闆娘直言，「如果小孩子有事，絕對不會放過他們！我覺得太可惡了啦，你們是把小孩子打好玩的嗎？是不是啊？你吃到一半起來打，打完再回去吃，請問你們見過這種事嗎？」李姓老闆娘強調，一定會提出告訴，要替無辜挨打的孩子討回公道。

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▼李姓老闆娘表示，孩子現在還躺在醫院，如果有事，「絕對不會放過他們！」（圖／東森新聞）

▲▼不滿蚵仔煎等太久，藍衣男揮拳痛毆老闆娘14歲兒。（圖／東森新聞）

▲▼不滿蚵仔煎等太久，藍衣男揮拳痛毆老闆娘14歲兒。（圖／東森新聞）

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