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直播遭押走慘斷手腳！吳小哲「6度開刀」逃截肢...他曝現況：還要再觀察

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▲吳小哲爸爸、表姊直播透露他的傷勢。（圖／翻攝自臉書／吳小哲探險台）

▲吳小哲傷勢嚴重，「吳小哲探險台」余姓老闆透露，已開刀6次。（圖／翻攝自臉書／吳小哲探險台）

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

知名直播主吳小哲8月27日直播時遭人押走，被發現時四肢全斷倒臥公園中，隔日凌晨才被警方尋獲緊急送醫搶救，一度傳出左腳因粉碎性骨折，可能需要截肢。對此，「吳小哲探險台」老闆余姓男子透露，吳小哲已開刀6次，目前還無法復健，復原情況仍需進一步觀察。

吳小哲8月27日晚間直播到一半突然消失在鏡頭前，臉書粉絲專頁「吳小哲探險台」發文指出，吳小哲遭3人押走打成重傷，被發現時，腳底遭磨破、全身是血、手腳全斷。警方獲報後迅速鎖定3名涉案對象身分，分別為「包龍星直播台」的洪男、陳男及潘男，並在28日深夜11時20分在東港鎮水源路將3人逮捕。

▲▼吳小哲傷後19天首度直播。（圖／東森新聞提供）

▲吳小哲傷後19天首度直播。（圖／東森新聞）

事件發生19天後，吳小哲在醫院開直播，面對鏡頭聲淚俱下直說「好痛」、「腳會一直抖」，感謝粉絲們的關心以及警方，最後痛哭直說，對不起父親，讓他這麼擔心，也對不起粉絲們，最後在疼痛難耐的情況下結束直播。

「吳小哲探險台」余姓老闆透露，由於吳小哲的父親年紀大了，不方便每天高雄、屏東兩地跑，目前照顧的大責由家人輪流分擔，所幸原先評估可能需截肢的傷勢經治療後，已排除截肢的可能性，但目前仍需觀察筋骨接續是否良好，待傷勢好轉後才能展開復健治療。

▲▼吳小哲傷後19天首度直播。（圖／東森新聞提供）

▲吳小哲鏡頭前崩潰痛哭不斷喊痛。（圖／東森新聞）

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