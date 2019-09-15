彰化女三寶闖紅燈遭「撞飛斷腿」　網怒：趕時間想找佛祖！

記者陳玉／彰化報導

騎車不要搶快！彰化蔡姓女騎士14日早上8點多行經十字路口時，疑似不想等紅燈，就加速通過路口，遭左方直行的小客車衝撞彈飛，讓後方用路人都驚呼「太可怕了」，連忙幫忙叫救護車，撞擊影片也被PO臉書社團《我愛鹿港小鎮》，網友也怒批「真的遇到色盲！」、「紅綠燈是路燈嗎？」、「根本自殺行為」等語。

▲彰化女騎士闖紅燈遭直行車從左側撞上，網友怒批「真的遇到色盲！」。（圖／翻攝自臉書《我愛鹿港小鎮》）



14日早上8點多，在青雲路、台76線東西向平面道路的路口，49歲蔡姓女騎士正與他人一起停等紅燈，但就在綠燈前十秒，蔡女不耐等紅燈，加速欲通過路口，遭左側直行的轎車撞飛，機車也往前滑行數公尺才停下，蔡倒地後痛得當場哀嚎，所幸只有左大腿骨折，並無生命危險。

後方目擊的汽車駕駛也被衝撞畫面嚇得驚呼「怎麼會這樣！」，隨即停下幫忙叫救護車，這段畫面也被PO上臉書社團《我愛鹿港小鎮》，引起不少網友熱議，有人說，這個地區不斷上演機車意外，因為騎士都無視交通法令，也有人怒批「趕時間，想找佛祖！」、「這種三寶不值得同情」、「開車的人真倒霉，遇到色盲」等語。

對此，警方表示，已針對蔡女闖紅燈部分開罰1800元，而她目前仍在醫院治療中，尚未做筆錄，詳細肇事原因仍待釐清中。同時也呼籲用路人，行車時務必要隨時留意周遭交通狀況，勿貪一時便利而違規，造成憾事發生。