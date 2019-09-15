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土庫鳳山寺遶境！兩派陣頭互毆「打完繼續遶」　廟方一頭霧水看傻眼

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▲▼土庫鳳山寺遶境，兩派陣頭互看不順眼鬥毆。（圖／翻攝臉書「黑色豪門企業」）

▲土庫鳳山寺遶境，兩派陣頭互看不順眼鬥毆，釀成3人受傷。（圖／翻攝臉書「黑色豪門企業」）

記者莊智勝／雲林報導

雲林縣土庫鳳山寺為慶祝建廟385年，14日下午於土庫鎮市區舉辦平安遶境活動，不料期間卻有兩派陣頭疑似互看不順眼，行經順天宮時在廟前爆發激烈衝突，雙方大打出手，場面相當混亂；事後還有網友將現場影片PO上臉書，稱有傷者腦死，引發地方民眾恐慌。對此，虎尾分局15日對外澄清，整起事件僅有3人受輕傷，且皆已出院，並無生命危險，呼籲外界勿謠傳不實訊息。

土庫14日平安遶境活動相當盛大，但當隊伍行經順天宮廟前正準備接駕時，疑似有兩派陣頭互看不順眼，當即爆發鬥毆衝突，場面瞬間陷入一片混亂。事後救護車抵達現場將傷者送醫，雙方人馬也一哄而散，各自回到遶境行程，就連廟方對於這起鬥毆事件原因也是一頭霧水。

事後還有民眾將當時衝突畫面PO上臉書，且有人謠傳當時鬥毆造成傷亡，還有傷者腦死等，引發地方恐慌。虎尾分局15日澄清，警方當下獲報後已迅速到場處理，除協助將3名傷者送醫外，同時第一波也帶回4人訊問，釐清衝突原因；而3名傷者中有1人輕微腦震盪，另外2人則是手腳擦傷，經治療後已經出院，並無生命危險，傷勢不似外界謠傳如此嚴重。警方強調，對於暴力事件絕不寬貸，也籲請外界勿輕信謠言、以訛傳訛。

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