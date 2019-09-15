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影／馬英九被問「聲淚俱下勸郭台銘回頭嗎」　秒露超狂「巨大O型嘴」

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記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜、前總統馬英九、國民黨主席吳敦義15日在2019大陸台商秋節聯誼茶會同台。馬英九到場時被媒體詢問是否有「聲淚俱下勸郭台銘回頭？」他馬上露出「超大O型嘴」的表情，但沒有任何回應，便快步入場。

▲▼馬英九出席2019大陸台商聯誼茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲馬英九出席2019大陸台商聯誼茶會。（圖／記者李毓康攝）

永齡基金會副執行長蔡沁瑜日前在中正區黨部受訪時透露，馬英九在韓國瑜三重造勢前拜訪鴻海集團創辦人郭台銘，並數度激動、語帶哽咽地勸郭台銘三思，郭台銘甚至勸馬英九不要去幫韓國瑜站台。此言一出，馬郭互動細節更被外界關注，這場台商聯誼會則是馬英九、韓國瑜在三重造勢後首度同台，馬英九一到場就被追問，是否有聲淚俱下勸郭台銘回頭，他聽到問題十分不解，驚訝的表情也被捕捉。

對於郭台銘宣布退黨，馬英九沒有回應，而吳敦義受訪時則表示，希望能再溝通多一點，總是要盡最後努力，至於雙方溝通細節，他則說「不能多講」，面對這種狀況，總是以和為貴，但如果確定（郭台銘參選），當然還是勇於面對。

另外，「馬韓心結」也終於化解，馬英九原本表定3點15分離場，韓國瑜原本表定3點30分抵達，但特地提早半個小時到場，並與馬英九同桌。隨後，馬英九被邀請上台致詞，一上台兩人立即擁抱，破除「馬韓心結」的謠言。

馬英九在三重萬人造勢被韓粉羞辱後，與韓國瑜形成尷尬局面，雖然韓國瑜在隔日已向馬英九致歉，但兩人在國民黨台北市里長服務促進會授證典禮同場卻沒見面，馬英九10分鐘快閃被質疑「氣還沒消」，終於在15日大陸台商秋節聯誼茶會見面並擁抱。

聯誼茶會台商出席近千人，除了吳敦義、馬英九、吳伯雄、洪秀柱、副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌、韓國瑜及多位國民黨提名立委參選人均齊聚一堂，全場也同聲喊「國民黨加油！韓國瑜凍蒜！立委候選人全壘打！」

▲▼馬英九出席2019大陸台商聯誼茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲馬英九出席2019大陸台商聯誼茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼馬、吳、韓出席2019大陸台商聯誼茶會,前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、國民黨總統參選人韓國瑜同台。（圖／記者季相儒攝）

▲前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、國民黨總統參選人韓國瑜同台。（圖／記者季相儒攝）

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