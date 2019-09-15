影／16歲正妹土耳其度假腹痛急送醫　8hrs後去世…子宮卻離奇「被消失」！

記者黃心瑀／綜合報導

俄羅斯一名16歲女學生索菲亞（Sofiya Lanshakova）先前與家人到土耳其旅遊時，因嚴重腹痛入院，並在到院後的8小時死亡。不過奇怪的是，就在索菲亞的遺體被運回俄國進行檢驗時，卻意外地發現她的「子宮」竟然離奇地消失了，也讓她的家人懷疑女兒的器官是否遭到土國的醫院偷走，並轉賣到黑市上。

根據《太陽報》報導，索菲亞在土國安塔利亞省（Antalya）旅遊時，連續兩天腹痛，終於在第三天時進了醫院，卻不幸於8小時後過世，遺體在土國遭到解剖檢驗後，才被送回俄國。

▲索菲亞（Sofiya Lanshakova）。（圖／翻攝自Instagram／olegshelepnikov）

索菲亞38歲的爸爸蘭沙卡夫（Vyacheslav Lanshakov）表示，在俄國法醫的調查紀錄當中顯示，女兒遺體內缺少了子宮這個器官，而且真正的病因是土國醫生沒有提到過的腹膜炎；這樣的情況也不得不讓他懷疑，女兒的器官是否在家屬不清楚的情況下被摘除，還有可能流到黑市上被販賣。

索菲亞的媽媽塔提亞納（Tatiana Lanshakova）更稱，要把已經下葬的女兒遺體挖出來重新做解剖，以便進行刑事上的調查；她還帶著俄國媒體到土國的醫院前要求解釋，但卻只得到院方否認的回答，最後更被認為是來鬧場的，遭到當地警察帶走並拘留12個小時。

報導中指出，俄羅斯駐土國大使艾利可謝（Alexey Erkhov）表示，2019年夏天有88名俄國遊客在土國死亡，對於索菲亞這樣離奇的案件和移除器官的嚴重指控，將會由兩國的執法機構處理。

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