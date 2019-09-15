南警六分局投入百名警力　秋節連假南區好行又安心

▲台南市警六分局針對易擁塞路段加強疏導，並利用通訊軟體等科技，隨時掌握車流消長態勢，彈性調配警力，讓民眾中秋假期行車順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市警六分局為確保秋節連假期間轄內道路交通順暢，特別針對易擁塞路段加強疏導，並利用通訊軟體等科技，隨時掌握車流消長態勢，彈性調配警力；另亦加強南區遊客聚集熱門景點之安全維護工作，讓民眾有個「交通便利、平安回家」的中秋假期。

為使秋節連續假期交通順暢，市警六分局特別針對藍晒圖文創園區、台17線等易擁擠路段，共規劃10處交通崗。從9月13日至15日8時至20時，動員80名警力、12名義交，站在「中華西路與健康路口」等7個重要路口明顯處，加強疏導，並由勤務指揮中心及交通組掌握狀況，且適時運用LINE通訊群組，機動指揮疏導，確保民眾行車順暢；統計秋節連假期間無A1交通事故發生，南區治安、交通狀況平穩。

治安方面，六分局也動員100名警力、6名民力，從20時至翌日4時，加強水萍塭公園、黃金海岸、體育公園等賞月處所肅竊、安全維護等工作，尤其9月14日黃金海岸船屋舉辦「中秋淨灘市集音樂節」活動遊客倍增，警方特別加強停車場等周邊環境安全維護，有效防止宵小蠢動，竊盜案件零發生。另在深夜時段也加強臨檢中華西路酒店、健康路PUB、KTV等，防範治安事件發生，警方強調：「法律沒有假期、治安沒有空窗」！

市警六分局長陳建民於連假期間，親自多次巡視台17線、西門路、中華南路、大同路及金華路段等車流量較大的路段；並檢視藍晒圖文創園區、水萍塭公園、體育公園、黃金海岸等熱門景點，實際了解轄區交通和治安需求，並在烈日下向揮汗交整的第一線員警加油、打氣，對執勤員警及義交們犧牲假期，全心全力投入維護治安及交整工作，表示嘉許。