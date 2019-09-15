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影／郭台銘憤怒退黨！挽留郭？吳敦義：會勇於面對

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記者陳家祥／台北報導

2019大陸台商秋節聯誼茶會15日下午在君悅酒店登場，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜，以及前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱、吳伯雄等都應邀出席。會前被問到郭台銘退黨一事，吳敦義表示，希望再繼續溝通，總是盡最後的努力，「面對這狀況總是以和為貴，如果確定，當然就是勇於面對，人生本來就這樣」。

▲▼吳敦義出席2019大陸台商聯誼茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲吳敦義出席2019大陸台商聯誼茶會。（圖／記者李毓康攝）

至於洪秀柱表示，不到最後關頭不輕言放棄，要展現更多的誠意，「既然目標一致、心願相同，所以總是在這樣一個最後目標要達成的狀況，希望大家可以做」；洪說，不到最後一刻怎麼知道？很多事情都是最後一刻峰迴路轉，「但是我們要釋出最大的誠意，非常重要，總是有共同理念」。

▲▼洪秀柱出席2019大陸台商聯誼茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲洪秀柱出席2019大陸台商聯誼茶會。（圖／記者李毓康攝）
 

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