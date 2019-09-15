影／「360行有359都在擔心…」　韓國瑜：蔡英文哪一點值得我們驕傲？

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜15日北上出席大陸台商秋節聯誼茶會，致詞時他提到，自己一直思考，同樣是商人，為什麼台商特別有勇氣，到世界各地去投資，但環顧這3年半民進黨執政的時間，蔡英文哪一樣值得大家驕傲？台灣在這3年半已經是「台灣危險，人民貧窮」，希望台商可以在2020年踴躍回來投票，讓自己在外打拼不用有後顧之憂。

韓國瑜致詞時提到，今天看到這麼多台商，大家可能在中國大陸發展了好幾年，過程中可能吃過很多苦，他時常在思考，為什麼台灣商人有這麼大的勇氣？跑到非洲、拉丁美洲、中國大陸、東南亞等地區，甚至到一些落後地區做生意？這是什麼樣的勇氣和膽量？如此不怕任何困難。

▲韓國瑜出席台商聯誼茶會。（圖／記者黃國霖攝）

韓國瑜分享自己聽聞的台商故事，包括有人幫助美軍打仗、搬運屍體，但因為搬運屍體需要馬，所以把廠設在阿富汗，「這是不可思議的生意！」他也遇到一個朋友到非洲賣蘭花，他一開始質疑，黑人的家裡會需要蘭花嗎？結果對方跟他說，「韓市長你大錯特錯！」因為非洲很多法國、德國、義大利殖民，這些人家裡都要放一盆蘭花，而這些訂單都是台灣人去搶的，讓自己覺得台商拚經濟有無謂的勇氣，只要賺錢養家活口，再多的苦都不害怕。

韓國瑜說，究竟為什麼台商這麼有勇氣？他想了很久，想到一點，那就是因為台灣男孩子當過兵，原本20歲只了解家庭跟左鄰右舍，但當兵接觸很多人後，在這嚴格軍事訓練中，不知不覺的增加意志跟膽量，且環顧周邊國家，南韓、新加坡人都當過兵，台灣人當完兵退伍後，衝刺力量更是特別大，不怕任何挑戰！但這也可能是部分的解釋，不是完全的原因。

韓國瑜表示，但今天身為台商，內心最大的矛盾跟壓力，就是在於娘家（台灣）好不好？嫁出去的女兒也希望家裡一片風光，讓他在外打拚也不用擔心家人，然而廣大台商如此擔心自己的娘家，「台灣到底怎麼了？台灣到底還有沒有辦法有出息點？讓我在外打拚驕傲又安心？」

韓國瑜提到，環顧這3年半，台商看得很清楚，總統蔡英文執政這3年半，哪一樣值得大家驕傲？不要帶任何政治色彩，冷靜地去思考，這3年半哪一個面向的發展能讓大家昂首闊步、覺得驕傲，在海外吃苦也以台灣為榮？「這3年半，我們看不到！」360個行業，有359行都在擔心，只有1個行業在吃香喝辣，那就是政治，而且還是民進黨！

韓國瑜拜託台商2020年選舉一定要加大動員，因為台灣已經走入危險狀態，「台灣在3年半已是『台灣危險，人民貧窮』！」希望台商朋友一定要踴躍回來投票，不要為了某個候選人，是要為了自己在外面打拚沒後顧之憂，拜託大家2020大動員，全力支持所有國民黨提名的人選，「為了自己，以及下一代！拜託大家！」

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