　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

清晨開槍後主動投案…委任律師也到場！20歲「文山槍手」：這次是報復

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

突發中心／台北報導

台北市文山區萬寧街15日清晨7時許傳出槍響，33歲的陳男當時與另名王姓好友搭乘計程車返回住處，不料才剛下車，旋即遭到埋伏的梁姓槍手（20歲）近距離朝右腿後側開槍，隨後梁嫌逃逸無蹤；而腿部中彈的陳男當場血流如注，所幸經送醫治療後並無生命危險。警方初步調查，意外發現雙方都是中山區幫派成員，先前還曾展開多次火拼；梁嫌投案後也坦承，對方幫派曾開槍打傷他們的人，因此這次才會埋伏報復。

▲▼文山槍擊案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳男清晨搭乘計程車返家，一下車就遭槍手開槍。（圖／民眾提供）

據悉，梁姓槍手騎乘機車到陳男住處埋伏，清晨時分見到目標現身後，立即走進貼身，迅速掏槍朝著他右腿射擊。由於梁嫌只開1槍，且還刻意不瞄準要害部位，警告、教訓意味相當濃厚。

梁嫌在犯案後火速騎乘機車逃離現場，到興隆路一段後又轉搭計程車到台北市中山區民權一派出所主動投案。警方高度懷疑，梁嫌在行兇前早已有縝密、妥善的計畫，包括鎖定被害人住處、作息時間，並預先搶底現場埋伏；且事後梁嫌投案時，得知專案小組前來帶人，委任律師就同時趕到，因此懷疑可能是幫派執行「家法」，並事先找好外圍年輕小弟充當槍手、製造斷點。

警方調查，被害的陳男及王姓好友同為酒店幹部，而開槍的梁嫌則隸屬於竹聯幫，學歷僅國中畢業，雙方過去衝突不斷，4月曾在酒店砍人衍生糾紛，5月又於中山發生鬥毆；目前梁嫌已主動交出一把改造過的90手槍、彈匣與6顆子彈，全案正深入釐清中。

►就算爬到樹上！妳還是很美

►快訊／北市文山區上午槍響！1男「大腿中彈」濺血　兇嫌攜槍投案

▼槍手行兇後迅速逃離現場。（圖／《ETtoday新聞雲》）

▲▼台北市文山區槍響！1男「大腿中彈」濺血　兇嫌攜槍投案。（圖／記者張君豪攝）

▲▼台北市文山區槍響！1男「大腿中彈」濺血　兇嫌攜槍投案。（圖／記者張君豪攝）

ET快訊
紐約街頭實測「台灣最美女星」！揭曉「第一名」網讚：不意外
戀愛實境節目變八點檔！型男「不錄了」曖昧女當場淚崩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

馬來西亞皇家警察來台交流！簽司法互助深化合作　打擊跨境毒品

妻LINE傳瞹昧「My j j husband」　夫揭真相竟是女師破壞他家庭

清大校園出現「犯罪哥」　大吼+扭腰擺臀「證實是校內研究生」

騎車婦未讓行人被開單竟罵警　辯「呼哩係」是口頭禪...法官打臉

彰化女三寶闖紅燈遭「撞飛斷腿」　網怒：趕時間想找佛祖！

女護士理論劈腿前男友　「拔機車鑰匙」要罰2萬5

買高鐵票只掉出收據...後方男客摸走爽搭　她怒報警卻變「遺失」

她從醫院跑出來…搭小黃上山「找弟弟求良藥」　司機驚覺不對勁報警

答應幫繳53萬學貸！醫生又稱「1個月2萬」養前岳母到死　付了11次後反悔

清晨開槍後主動投案…委任律師也到場！20歲「文山槍手」：這次是報復

聯手惡整媽！父女倆身上滿滿刺青　母一見狂追打...爸傲秀胸前大佛像

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

蕭敬騰《以後別做朋友》搶麥成功XDD　周興哲現身《聲林2》一走出來...全場嚇瘋

蕭敬騰師妹清唱《未接來電》起雞皮！　打敗高人氣妹妹法蒂瑪諾雅諾「奪麥成功」

黑狗車窗見「微笑柴柴」爆氣！爸跳針式安撫無效：北七告...

韓粉爆擠紫微宮+盧秀燕站台！韓國瑜信心爆棚酸：蔡英文拜廟都沒人

散步必帶！聰明汪咬「超長樹枝」　下秒遇阻礙...一個側身輕鬆過關

「盧秀燕改善空污拚到流鼻血」 韓國瑜：做到死去活來還被抹黑

《外星女生柴小七》嘴對嘴餵壯陽藥　霸道總裁兩手一抓直接壁咚！

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

馬來西亞皇家警察來台交流！簽司法互助深化合作　打擊跨境毒品

妻LINE傳瞹昧「My j j husband」　夫揭真相竟是女師破壞他家庭

清大校園出現「犯罪哥」　大吼+扭腰擺臀「證實是校內研究生」

騎車婦未讓行人被開單竟罵警　辯「呼哩係」是口頭禪...法官打臉

彰化女三寶闖紅燈遭「撞飛斷腿」　網怒：趕時間想找佛祖！

女護士理論劈腿前男友　「拔機車鑰匙」要罰2萬5

買高鐵票只掉出收據...後方男客摸走爽搭　她怒報警卻變「遺失」

她從醫院跑出來…搭小黃上山「找弟弟求良藥」　司機驚覺不對勁報警

答應幫繳53萬學貸！醫生又稱「1個月2萬」養前岳母到死　付了11次後反悔

清晨開槍後主動投案…委任律師也到場！20歲「文山槍手」：這次是報復

北歐品牌的簡約設計　打造幸福居家好品味

嫌隔壁桌女星好吵！網私訊罵「注意形象」　劉雨柔還原真相：沒能力控制20人別講話

那隻橘貓是誰！　主子發現被偷拍「饅頭手狂撥」突彈開

不斷更新／李茲戰陳仕朋　桃猿、富邦先發名單

馬來西亞皇家警察來台交流！簽司法互助深化合作　打擊跨境毒品

妻LINE傳瞹昧「My j j husband」　夫揭真相竟是女師破壞他家庭

中醫師指出10項偏頭痛的原因　想改善先戒掉不良習慣

清大校園出現「犯罪哥」　大吼+扭腰擺臀「證實是校內研究生」

華聞快遞／中秋月餅銷量年增率達52%　蓮蓉蛋黃口味賣最好

中職／「不必要的拖延」　伯納砲轟獅：很糟糕、不專業

社會熱門新聞

她半工半讀辛苦生活　姊姊爽爽花..

吳小哲直播淚崩哀嚎：好痛！對不..

網瘋傳台女星下海拍片　業者「黑..

轉運站遭6人包圍！低收女大生掏..

人妻外遇被抓　嗆綠帽夫：就是有..

中秋打麻將！2女贏數萬踏出門慘..

男大生騙17歲女拿筆記　竟約學..

2女賭博爽贏18萬「慘簽100..

新竹男抽菸起口角譙「老母」下場..

高雄里長發大財！抱走250萬落..

女房客門把掛草人！房東取下竟被..

才剛和前妻再婚　他又帶新歡摩鐵..

婦當街掌摑1歲半小男童...只..

婦人受困鐵捲門下　警查留有遺書

更多熱門

相關新聞

美國商場電影院疑傳槍響　現場封鎖中

美聯社報導，美國維吉尼亞州北部一間購物商場的電影院當地14日晚間8時42分傳出疑似槍擊消息，警方已趕抵現場。目前並未有傷亡消息傳出。根據警方稍早初步調查結果，當局已出動直升機協助，現場人員已全數疏散撤離。

快訊／轟殺貓霖幫老大！第2槍手落網

特警攻堅黑幫兵工廠　警匪駁50槍

荷蘭警察爸射殺2女後自殺　妻子重傷

6槍轟殺貓霖大佬！槍手夜奔機場被攔截　

關鍵字：

文山槍擊槍手萬寧街幫派

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

黃安兒子「大胸女友」曝光！網：好大

妻想去合掌村！他開進阿里山省10倍花費

警局中秋烤肉被檢舉　基層警心酸

她半工半讀辛苦生活　姊姊爽爽花光869萬遺產

吳小哲直播淚崩哀嚎：好痛！對不起爸爸

搭車頭暈！他查江子翠3分鐘…沉默了

連千毅道歉斯亞「會關起門來教」

網瘋傳台女星下海拍片　業者「黑科技」大賺無良錢

最怕自備環保杯！飲料員：會升天　

11歲女童情書被公開　喝除草劑自殺

拖把狗散步回家　發現小朋友搭便車

1顆鏡頭貴了1萬1　劉沛：別買iPhone 11 Pro

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

轉運站遭6人包圍！低收女大生掏1個月餐費淚崩

好市多「把妹神酒2.0」登場　低調黑瓶被搶光

更多

最夯影音

更多

聯手惡整媽！父女倆身上滿滿刺青　母一見狂追打...爸傲秀胸前大佛像

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

蕭敬騰《以後別做朋友》搶麥成功XDD　周興哲現身《聲林2》一走出來...全場嚇瘋

蕭敬騰師妹清唱《未接來電》起雞皮！　打敗高人氣妹妹法蒂瑪諾雅諾「奪麥成功」

黑狗車窗見「微笑柴柴」爆氣！爸跳針式安撫無效：北七告...

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面