清晨開槍後主動投案…委任律師也到場！20歲「文山槍手」：這次是報復

突發中心／台北報導

台北市文山區萬寧街15日清晨7時許傳出槍響，33歲的陳男當時與另名王姓好友搭乘計程車返回住處，不料才剛下車，旋即遭到埋伏的梁姓槍手（20歲）近距離朝右腿後側開槍，隨後梁嫌逃逸無蹤；而腿部中彈的陳男當場血流如注，所幸經送醫治療後並無生命危險。警方初步調查，意外發現雙方都是中山區幫派成員，先前還曾展開多次火拼；梁嫌投案後也坦承，對方幫派曾開槍打傷他們的人，因此這次才會埋伏報復。

▲陳男清晨搭乘計程車返家，一下車就遭槍手開槍。（圖／民眾提供）

據悉，梁姓槍手騎乘機車到陳男住處埋伏，清晨時分見到目標現身後，立即走進貼身，迅速掏槍朝著他右腿射擊。由於梁嫌只開1槍，且還刻意不瞄準要害部位，警告、教訓意味相當濃厚。

梁嫌在犯案後火速騎乘機車逃離現場，到興隆路一段後又轉搭計程車到台北市中山區民權一派出所主動投案。警方高度懷疑，梁嫌在行兇前早已有縝密、妥善的計畫，包括鎖定被害人住處、作息時間，並預先搶底現場埋伏；且事後梁嫌投案時，得知專案小組前來帶人，委任律師就同時趕到，因此懷疑可能是幫派執行「家法」，並事先找好外圍年輕小弟充當槍手、製造斷點。

警方調查，被害的陳男及王姓好友同為酒店幹部，而開槍的梁嫌則隸屬於竹聯幫，學歷僅國中畢業，雙方過去衝突不斷，4月曾在酒店砍人衍生糾紛，5月又於中山發生鬥毆；目前梁嫌已主動交出一把改造過的90手槍、彈匣與6顆子彈，全案正深入釐清中。

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▼槍手行兇後迅速逃離現場。（圖／《ETtoday新聞雲》）