影／北京無視「聯合聲明」！千名港人聚英駐港領事館「促英國採取行動」

記者洪珮瑄/綜合報導

香港《逃犯條例》爭議持續延燒,民間人權陣線聯盟(民陣)原先預定今(15)日發起遊行,卻遭警方發出反對通知書,隨後又上訴失敗進而取消。不過,網民今日中午仍發起集會,據悉,有超過千名市民在位於金鐘的英國駐香港總領事館外面,促請英國政府採取行動。

▲香港市民在英國駐香港總領事館前聚集。(圖/翻攝自臉書「Britons in Hong Kong」,下同)

臉書粉專「Britons in Hong Kong」13日PO文,號召市民們今(15)日到英國領事館進行請願行動,希望以在香港的英國國民的身分,敦促女王陛下政府關注香港的2大要求,「一是對中國無視《中英聯合聲明》採取行動,二是承認現時一國兩制已遭受破壞。」

綜合港媒報導,千名市民今中午12時在英國領事館外聚集,部分人市揮舞著英國國旗與港英旗,並且高喊「英國見」、「one country two systems is dead」(一國兩制已死)、「free Hong Kong」、「stand with Hong Kong」、「God save the Queen」等口號。

▲參與的市民促請英國政府採取行動。

此前,在法國舉行的七大工業國集團(G7)峰會於上個月26日落幕,當時成員國領導人發布聯合聲明,強調1984年簽訂的《中英聯合聲明》的確存在,且相當重要,並呼籲中國信守承諾,維持香港自治的自由。不過,大陸外交部發言人耿爽回應,「中方對此表示強烈不滿,七國集團成員不要再居心叵測、多管閒事」。

據了解,近3個月以來,香港的《逃犯條例》爭議越演越烈,期間甚至更爆發多次警民衝突,讓一些港人對未來的安危感到不安,開始考慮移民海外。網民1日也曾發起「BNO平權集會」,聚集於英國駐港總領事館前,要求英國給予持有「英國國民(海外)護照」(BNO)的港人完整的公民權利,其中還包括居英權。

