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菜市場買秋葵！40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」　醫揭真相：吃到曼陀羅

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記者洪珮瑄／綜合報導

四川一對年約40歲的夫婦日前到菜市場買了半斤的「秋葵」，沒想到將其吃下肚之後，竟開始胡言亂語，行為就像發了瘋一樣，被送進醫院才發現，原來是誤食了「曼陀羅」而中毒。

綜合陸媒報導，該名夫婦當天早上在菜市場買了半斤的秋葵回家，直到晚餐時，將其烹飪並且吃進肚子裡，隨後便開始意識不清，甚至還被送進急診室。四川省人民醫院急診副主任醫師鄧磊表示，「兩人被送來時已產生幻覺，出現焦躁不安、意識不清、胡言亂語等症狀，動員了7、8個人才將他們控制住。」

秋葵。（圖／記者趙于婷攝）

▲一對夫婦到菜市場買秋葵，沒想到食用後意識不清。（圖／記者趙于婷攝）

據悉，在經過救治之後，兩人的狀況已逐漸穩定下來；事後，該對夫婦也坦承，吃下了在菜市場買的秋葵才變這樣。醫師鄧磊也指出，這與曼陀羅中毒的症狀非常一致，因此他推測，這對夫妻應該在菜市買菜時，可能誤將曼陀羅當作秋葵買回家吃了。

▲菜市場買秋葵！40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」　醫傻眼：吃到曼陀羅（圖／翻攝百度）

▲該對夫婦將曼陀羅誤認為是秋葵。（圖／翻攝百度）

據了解，秋葵是一種營養價值很高的蔬菜，不過它與一種含有劇毒的植物「曼陀羅」的長相十分相似。事實上，曼陀羅全株有毒，以果實特別是種子毒性最大，若誤食而中毒的話，一般在食用後半小時會出現症狀，最遲不超過3小時，但症狀多在24小時內消失，嚴重者在24小時後昏睡、痙攣，甚至死亡。

一旦誤食曼陀羅，應立即入院救治，除採取藥物解毒外，入院前還應催吐處理，採取綜合救治手段。據悉，在幾個世紀以來，它都被視為中醫草藥，可以緩解哮喘症狀，以及作為手術或接骨中的止痛劑，不過它卻也是一種強大的迷幻劑和譫妄劑。

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