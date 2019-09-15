度假愛上她！德州男登報「尋找神祕女」爆紅　女主角找到了

It’s a happy ending for Arturo Martinez. The Texas native posted an ad in a Toronto newspaper last month looking for the mystery woman he met while on vacation in Ontario. Watch what happened:



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記者詹雅婷／綜合報導

美國德州男子馬丁內斯（Arturo Martinez）上月登廣告尋人，想找到7月在加拿大多倫多度假時「偷走他的心」的神祕女子，而這則廣告也因此爆紅搶登媒體版面。如今，這個浪漫故事有了快樂結局，因為女主角現身，2人已相約10月在多倫多共進午餐。

加媒Global News報導，馬丁內斯與這名神秘女子怦然心動的相遇就在今年7月，當時他獨自前往加拿大安大略省度假3周，就在從美國這一側要去聖羅倫斯河愛情島時，2人被邊境警衛攔了下來。接下來，一見面交談就來電的2人，就決定一起遊覽波爾特城堡。

根據馬丁內斯8月受訪時的說法，2人期間拍了很多張照片，時不時就開玩笑，在返回多倫多的路途上，也和導覽團其他成員在餐廳一起愉快聊天吃午餐，但就在匆忙趕上巴士後，分開坐的2人就這樣錯失交談機會，再也沒有見到對方。

▲ 馬丁內斯表示，他非常感謝所有協助他們重新搭上線的人。（示意圖／取自免費圖庫unsplash，圖中人物並非新聞當事人。）

忍不住心中思念的馬丁內斯，上個月在加拿大登報尋找這名女子，而這則廣告迅速竄紅，登上當地媒體版面，討論度相當熱烈。

「我以為我還會再見到她」，這則廣告寫說，他真的很喜歡她的幽默，好想再和她說說話，但卻連她的電話號碼或名字都沒有，「如果妳在就讓我知道，跟我說我們上巴士之前，妳說的最後一件事。提示：和鳥類有關。」

馬丁內斯表示，這位女子已經在月初與他聯絡，也正確說出廣告提示中的答案，所以立刻知道她就是當初的那位女孩，「我現在真的超開心。」他進一步提到，他會在10月再次前往多倫多，並約定與她共進午餐。

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