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全國製茶競賽17日飄香登場　19歲選手對決資深師傅

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▲▼飲茶文化，茶樹，茶園，茶葉。（圖／ETtoday資料照）

▲國人每年每人平均飲茶消費量由20年前0.94 公斤提升至107年已達到1.62公斤。（示意圖／ETtoday資料照）

記者許展溢／台北報導

農委會茶業改良場（茶改場）宣布17、18日將在文山分場辦理「2019年全國部分發酵茶製茶技術競賽」，這次在全台遴選優秀40位製茶師傅參加，最值得關注的是其中一選手年齡僅19歲，將和一群資深前輩對決。另外，茶改場研析每人平均飲茶消費量20年來大幅增加72%，關鍵是茶葉有保健功效，且許多飲料店產品都會使用台灣茶。

茶改場說明這次活動以「安全、健康、傳承、發展」為主軸，主要是鼓勵茶農參加競賽互相切磋技術、學習，以利製茶技術的升級與傳承，此次40位選手將藉以互相觀摩及研究製作好茶過程各個步驟重要性，為茶業承先啟後做最佳詮釋。

請繼續往下閱讀...

茶改場場長蘇宗振指出，台灣地理、氣候及環境非常適合茶樹生長，產製茶類包括綠茶、包種茶、烏龍茶及紅茶，其中又以包種茶、烏龍茶等部分發酵茶類具獨特製茶工序及專業產製技術，深受國內外愛茶人士喜愛而盛名遠播。

▲▼飲茶文化，茶樹，茶園，茶葉。（圖／ETtoday資料照）

▲青年茶農返鄉投入茶葉生產行列人數日增。（示意圖／ETtoday資料照）

蘇宗振說，青年茶農返鄉投入茶葉生產行列人數日增，為讓消費者充分瞭解台灣條形或球形包種茶製造流程繁複性及豐富性，各位參加選手也都拿出製茶真功夫來一比高下；此外，比賽現場另規劃參觀動線，讓民眾能利用感官體驗製茶過程中，茶菁在萎凋發酵時滿室生香的氛圍，讓民眾更能認識台灣茶類特色。

茶改場提到，今年製茶競賽是由各縣市經鄉鎮級及縣級比賽選出的製茶師共計40位參加，其中女性3位、男性37位，平均年齡36.1歲，45歲以下選手有33位，年齡最小的選手僅19歲。參賽選手依分配到的茶菁及當天氣候特性，自行選擇製成條形或球形包種茶，各擇優錄取前6名、共計12名。　

另外，茶改場研析國人每年每人平均飲茶消費量由20年前0.94公斤提升至107年已達到1.62公斤，大幅增加72%。茶改場副場長邱垂豐說，關鍵原因是，台灣經濟好，喝茶又有養生保健功效， 且這20年來茶文化不停宣導，加上台灣各式飲料店多，許多茶飲如珍珠奶茶、紅茶等，都會使用台灣茶葉。

希望透過全國製茶競賽藉由各茶區製茶高手生動、自然及現場技藝展現，互相切磋觀摩學習，為茶業薪火相傳做見證，藉以達到互相觀摩及切磋製茶技術的目的，製作好茶讓消費喝好茶，展現台灣茶的安全、高品質及不同的特色茶類，讓消費者從知道茶飲進階到認識製茶師的製茶功夫，找到自己喜歡的茶類。

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