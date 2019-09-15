快來看！刑事局公布吸血LINE ID　女碩士買iPhone XS遭詐1萬5

▲刑事局15日對歹徒假帳號詐騙民眾購物提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

苗栗縣1名有碩士學歷的女子，日前看到朋友在臉書貼文表示有熟識的通訊行在辦促銷活動，全新iPhone XS手機僅要價1萬5千元，便依貼文上的LINE ID聯絡訂購並依對方指示匯款，不料對方收款後就封鎖臉書、LINE失聯，女子聯絡朋友才驚覺對方臉書遭盜，無耐報警求助。

▲刑事局15日對歹徒假帳號詐騙民眾購物提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事警察局指出，歹徒利用民眾對親友信任感、隨機盜用臉書帳號張貼詐騙訊息，謊稱「朋友的通訊行新開幕，熱門旗艦手機限量特惠，詳情請加LINE：XXXX」導致民眾誤以為LINE上的「通訊行店員」真是親友的熟人。

案例中：女碩士被低於行情1萬元以上優惠價吸引誤判，歹徒再以數量有限、活動即將截止等理由勸誘被害人，被害人匯款後才遭被騙。刑事局呼籲：熟齡族群上網購物日益頻繁被騙風險日增，如果民眾遇到賣家僅透過通訊軟體聯絡、不提供實體聯絡電話或地址、商品價格遠低於市價等情形，都是詐騙高風險，應避免選購避免上當。



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