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美主持人嗆台裔楊安澤「共產主義」：有病，把他送回台灣

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▲▼民主黨台裔美籍候選人楊安澤（Andrew Yang）。（圖／路透）

▲楊安澤被電台主持人批評。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

爭取民主黨2020總統提名的台裔創業家楊安澤（Andrew Yang）近期人氣上漲。不過，極右派電台主持人皮特森（Jesse Lee Peterson）上周卻在節目批評，楊安澤提倡全民基本收入的政策代表著共產主義，「這人有病，成就平平的男人（Beta male），必須把他送回台灣或他來自的任何地方。」

《新聞週刊》報導，皮特森先前在電台節目抨擊楊安澤，這位民主黨人想讓18歲以上的美國公民每月獲得1000美元，此舉是共產主義，「有一位亞洲小傢伙，或是中國人，不管他是哪裡來的，都該回到中國或他來的地方。」皮特森隨後又說楊安澤該回到台灣，很明顯不知道他其實出生於美國紐約州。

皮特森辱罵楊安澤的影片發布於經常貼出極端訊息的網站「右翼觀察」（Right Wing Watch），他表示，「你們讓這些人來到我們國家，他們帶著社會主義、共產思想。我們能把他送回他自己的地方嗎？讓他回去那邊，發送免費的東西，為何他要來這，把美國變成他當初要離開的地方？」

44歲的楊安澤出生美國，是科技創業家，父母為台灣移民。皮特森則多次發表歧視言論，受到人權組織批評；根據南方貧困法律中心（Southern Poverty Law Center）說法，皮特森曾為了奴隸制感謝上帝，他形容非裔美國人缺乏道德。

報導指出，楊安澤被視為民主黨候選人的局外人，他也譴責主流媒體忽視他的競選活動。他所提出的普遍基本收入又被稱為自由紅利，他認為，隨著新技術的出現，3分之1美國人面臨失業風險，這筆資金將能帶來保障。

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