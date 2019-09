美主持人嗆台裔楊安澤「共產主義」：有病，把他送回台灣

▲楊安澤被電台主持人批評。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

爭取民主黨2020總統提名的台裔創業家楊安澤(Andrew Yang)近期人氣上漲。不過,極右派電台主持人皮特森(Jesse Lee Peterson)上周卻在節目批評,楊安澤提倡全民基本收入的政策代表著共產主義,「這人有病,成就平平的男人(Beta male),必須把他送回台灣或他來自的任何地方。」

《新聞週刊》報導,皮特森先前在電台節目抨擊楊安澤,這位民主黨人想讓18歲以上的美國公民每月獲得1000美元,此舉是共產主義,「有一位亞洲小傢伙,或是中國人,不管他是哪裡來的,都該回到中國或他來的地方。」皮特森隨後又說楊安澤該回到台灣,很明顯不知道他其實出生於美國紐約州。

皮特森辱罵楊安澤的影片發布於經常貼出極端訊息的網站「右翼觀察」(Right Wing Watch),他表示,「你們讓這些人來到我們國家,他們帶著社會主義、共產思想。我們能把他送回他自己的地方嗎?讓他回去那邊,發送免費的東西,為何他要來這,把美國變成他當初要離開的地方?」

Jesse Lee Peterson continues his racist attacks on Andrew Yang: “I can’t tell, they all look alike to me. Taiwan, Hong Kong, China, Japan, what’s the difference?” https://t.co/yhRKSBGnqr pic.twitter.com/eV0jPS3suO