「恁爸正在等著答案！」　孫大千怒向尹立拋出「大港開唱5問題」





▲孫大千。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／綜合報導

韓國瑜13日中秋夜開直播再次重申「做不好就罷免自己」以及「這些人以為韓國瑜是小孬孬」，使「Wecare高雄」發起人尹立怒批，「恁爸等你的連署書！」對此，韓陣營幕僚孫大千表示，「Wecare高雄」就是不折不扣的反韓團體，如果這麼在乎高雄，是否能回答他5個問題，「勇敢的站出來面對質疑吧！」

「Wecare從頭到尾就是一個不折不扣的『反韓團體』，又何必要道貌岸然的高舉著『守護高雄』的旗幟呢？」孫大千15日在臉書上分享新聞擷圖，怒嗆尹立既然這麼在乎高雄，可不可以先回答5個問題？

孫大千說，第一，高雄有這麼多在地的音樂及藝文團體，也有許多不同的活動企劃，為什麼陳菊市政府在過去這麼多年要一直獨厚「大港開唱」呢？第二，「大港開唱」從初期需要政府輔導協助，到近幾年來參加人數已經大幅增加，連票價都三級跳，為什麼政府還要每年給予上千萬的補助金呢？

孫大千質疑，第三，高雄市政府向中央文化部爭取資源，舉辦「大港開唱」近十年的時間，為什麼連IP都不是由高雄市政府所擁有呢？居然策展團隊還可以帶著IP跳槽到台南，這不是丟高雄市民的臉嗎？第四，一個策展團隊舉辦的大型商業音樂活動，一方面從政府手上拿到高額的補助，另外一方面還可以高價售票獲利，身為前文化局局長，尹立真的覺得這樣說得過去嗎？

最後，孫大千問，第五，如果「大港開唱」的策展團隊不是因為背景和綠營人士關係密切，高雄市政府也會這麼盡心盡力的協助申請了這麼多年的高額中央補助款嗎？「尹立既然這麼care高雄，就勇敢的站出來面對質疑吧！恁爸正在等著答案！」

►他奶奶的美麗小秘訣