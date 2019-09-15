　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

越籍女起會5000萬　惡意捲款跑路！300同鄉遭騙氣炸：血汗錢全沒了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲許多受害的外籍配偶出面指控，希望朱女可以出面解決。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲許多受害的外籍配偶出面指控，希望朱女可以出面解決。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

一名從越南嫁來台灣的朱姓女子（42 歲），日前遭指控在7、8月間起標會，把收到的會錢近5000萬元捲款而逃，受害人數超過300人，許多外配養家的血汗錢就這樣沒有了，這些受害者除了要循法律途徑外，也希望朱女能出面解決，給自己的鄉親交代。

受害者表示，朱女嫁來台灣已經有20年的時間，以前也起過會，讓外地嫁來的同鄉小小投資一番，也因為成員幾乎都是自己的同鄉，加上她的會利息比一般高，所以參與的會員更是踴躍，有的還已經參與將近10年時間，其中更不乏有台灣人一起跟會。怎料到大家這麼相信的一個人，竟會把大家的血汗錢騙走。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼朱女平常都在弟弟的住處收會錢；多名被害人一同前去找人，卻都以不清楚為由，造成數次的口角衝突。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼朱女平常都在弟弟的住處收會錢；多名被害人一同前去找人，卻都以不清楚為由，造成數次的口角衝突。（圖／記者黃孟珍翻攝）

其中1名外配說，平常自己是在工廠裡工作，薪水也只夠養家活口，不少人就是因為相信同鄉，才把奶粉錢、買菜錢、小孩教育經費等，都拿來標這個會，萬萬也沒想到會發生這樣的事，也不知道能找誰處理，只希望朱女能良心發現，把錢還給大家。

認識朱女的人都知道，她靠著標會賺了不少錢，甚至把遠在越南的家人都接來台灣生活；只是最近這段時間朱女到處和人借錢，原本就懷疑有問題，果真惡意倒會、捲款而逃；更令人生氣的是，被害人一起到朱女的住處找人，卻只得到她不知道去向的回應，因而爆發多次衝突。

警方表示，至今尚未接獲報案，呼籲受害者應循正當法律途徑，可尋求警方協助，再由地檢署傳喚通知書，並由警方協助找人，讓朱女盡快出面對外說明。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

ET快訊
15歲少女突倒水中「手僵直」　好心男伸手一拉竟雙亡！原因曝光
即／蔡英文怒了！大陸公然挑戰國際秩序　「影響台灣選舉不會得逞
即／郭台銘PO沙烏地王儲戴「中華民國帽」　台灣在沙國有無限商
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東男近距離開槍爆頭！黑狗「頭顱貫穿」慘死　女飼主見屍淚崩

又跳電…他找鄰居理論「少用點電」竟遭美工刀伏擊！窮追猛砍6刀

更新／台中國道一號179K「化學物掉落匝道」　外車道封閉中

慣竊「鬼鬼祟祟」撬洗衣機台　警察站在後面...網喊好療癒

Mr.D稱欠債1000萬日幣　日本YouTuber北市街頭行乞警關注

為了一支勞力士丟信號彈釀火警　符合自首要件改判4年

輾斃路倒男「有感覺」卻開溜　女駕駛辯太緊張：我有報案

快訊／大貨車過彎重心不穩　近千塊磁磚翻落…2機車閃避「犁田」

天色昏暗小客車未注意機車衝出　2騎士遭撞噴飛10多米送醫　

日月光楠梓廠區濺血兇殺案！　保全持水果刀砍死主管

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

拖把狗散步回家見小朋友搭便車　隔天又來一隻…馬麻崩潰

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

郭富城脫衣「我都露兩點了」　半夜三點踩腳踏車..身材真的很好!!!

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

屏東男近距離開槍爆頭！黑狗「頭顱貫穿」慘死　女飼主見屍淚崩

又跳電…他找鄰居理論「少用點電」竟遭美工刀伏擊！窮追猛砍6刀

更新／台中國道一號179K「化學物掉落匝道」　外車道封閉中

慣竊「鬼鬼祟祟」撬洗衣機台　警察站在後面...網喊好療癒

Mr.D稱欠債1000萬日幣　日本YouTuber北市街頭行乞警關注

為了一支勞力士丟信號彈釀火警　符合自首要件改判4年

輾斃路倒男「有感覺」卻開溜　女駕駛辯太緊張：我有報案

快訊／大貨車過彎重心不穩　近千塊磁磚翻落…2機車閃避「犁田」

天色昏暗小客車未注意機車衝出　2騎士遭撞噴飛10多米送醫　

日月光楠梓廠區濺血兇殺案！　保全持水果刀砍死主管

海巡「救生能量包」開箱！海陸組合超齊全　網暴動：哪裡有賣？

韓國瑜「非洲黑人家庭需要蘭花嗎？」　非裔演員伊馮：聽了不是滋味

亞女排邀請賽／中纖五局逆轉奪首勝　17日將上演台灣內戰

馬大偉解盤／國民@紅雀　「拆」莊買紅雀

全文／索羅門斷交　蔡英文：大陸對F16軍購報復、轉移香港焦點

快衝啊！女網友公認「最心動追求法Top5」　第1名讚爆：真的在一起了

郭台銘聲稱爭取沙國調降簽證費　外交部駁斥：全球性調整

全台新地標國內外重量級人士造訪南美館　體驗古都文化與美學之美

【郭董參選路】張宇韶／郭台銘能用「教訓藍綠」直取大位嗎？

20年起家厝變身時尚招待所　設計師「特殊手法」完美融合休閒X奢華

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

社會熱門新聞

女求助前男友　醒來多了腥味衛生..

快訊／國道9車連環撞　7人輕重..

國1林口段9車連環撞　國道警曝..

遭指三中案主謀　馬英九9/16..

期待見「人妻」開房間　門一開發..

與人妻車內嘿嘿：喜歡跟妳做　他..

不爽她上班太認真　180壯男爆..

她半工半讀辛苦生活　姊姊爽爽花..

南投醉漢繞山路躲警卻撞死騎士

中秋抽死簽血債血還！海青堂PK..

日月光楠梓廠區驚傳兇殺案！保全..

清大校園出現犯罪哥　是校內研究..

暴力男打趴14歲店員！店家：只..

即／男子醉倒路邊遭輾爆頭　肇事..

更多熱門

相關新聞

索賄3950萬定讞　林錫山執行13年

立法院前秘書長林錫山，涉嫌索賄3950萬元，高院二審認定他共犯8件收賄罪、財產來源不明罪以及2件洗錢罪，共計判刑15年、褫奪公權5年，並宣告沒收不法所得即不明財產2.4億元。最高法院將他的大部分案件駁回上訴定讞，檢方聲請定應執行刑，高院11日定應執行13年。

收賄2800萬定讞　林錫山將發監

越配苦學中文推免費課程　盼融入台灣生活

越妻騙走老公280萬　匯回老家買地

工程師娶越南新娘！右三妹子惹暴動

關鍵字：

越配惡性倒會5000萬

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

30歲OL「搭捷運無心動作」感染！醫大驚：超毒

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧49歲癌逝

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

阿翔淋雨牽Grace洗白！廣告「違反人性」遭下架

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

國1林口段9車連環撞　國道警曝2肇事原因：希望改變

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

曖昧女「陪我休息」！正直男深聊　友：你沒機會了

37歲筋肉爸爸中風昏迷！愛妻接病危通知

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面