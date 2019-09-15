越籍女起會5000萬　惡意捲款跑路！300同鄉遭騙氣炸：血汗錢全沒了

▲許多受害的外籍配偶出面指控，希望朱女可以出面解決。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

一名從越南嫁來台灣的朱姓女子（42 歲），日前遭指控在7、8月間起標會，把收到的會錢近5000萬元捲款而逃，受害人數超過300人，許多外配養家的血汗錢就這樣沒有了，這些受害者除了要循法律途徑外，也希望朱女能出面解決，給自己的鄉親交代。

受害者表示，朱女嫁來台灣已經有20年的時間，以前也起過會，讓外地嫁來的同鄉小小投資一番，也因為成員幾乎都是自己的同鄉，加上她的會利息比一般高，所以參與的會員更是踴躍，有的還已經參與將近10年時間，其中更不乏有台灣人一起跟會。怎料到大家這麼相信的一個人，竟會把大家的血汗錢騙走。

▲▼朱女平常都在弟弟的住處收會錢；多名被害人一同前去找人，卻都以不清楚為由，造成數次的口角衝突。（圖／記者黃孟珍翻攝）

其中1名外配說，平常自己是在工廠裡工作，薪水也只夠養家活口，不少人就是因為相信同鄉，才把奶粉錢、買菜錢、小孩教育經費等，都拿來標這個會，萬萬也沒想到會發生這樣的事，也不知道能找誰處理，只希望朱女能良心發現，把錢還給大家。

認識朱女的人都知道，她靠著標會賺了不少錢，甚至把遠在越南的家人都接來台灣生活；只是最近這段時間朱女到處和人借錢，原本就懷疑有問題，果真惡意倒會、捲款而逃；更令人生氣的是，被害人一起到朱女的住處找人，卻只得到她不知道去向的回應，因而爆發多次衝突。

警方表示，至今尚未接獲報案，呼籲受害者應循正當法律途徑，可尋求警方協助，再由地檢署傳喚通知書，並由警方協助找人，讓朱女盡快出面對外說明。

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