9月陸客人數降74%！　金門縣府：小三通自由行鬆綁「見曙光」　

▲楊鎮浯曾會見劉結一。（圖／金門縣政府）

記者劉亭／綜合報導

金門縣長楊鎮浯先前曾前往北京，與國台辦主任劉結一會面，就陸方暫停陸客赴台自由行進行協商。金門縣政府今日宣布，「陸客小三通自由行將對離島地區進行政策鬆綁」，有望再看到人潮。

金門縣觀光處指出，大陸從8月1日起暫停大陸47個城市來台自由行，金門也受到了衝擊，經過一個半月多的各方奔走，利用各種管道溝通協調，於近日露出曙光，相關政策內容底定後，會「第一時間」向鄉親報告。

金門從9月1日至10日小三通的陸客人數累計入出境4,273人次，較去年同期16,202人次，與去年同期相比「大幅下降74%」，現在已看不到陸客穿梭在大街小巷的熱鬧榮景。

▲金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

觀光處表示，楊鎮浯於第一時間表達「赴台旅遊」與「赴金馬旅遊」之自由行簽證本有不同外，更於8月12日與澎湖、連江兩縣的府會正副首長共赴北京，一同拜會國務院台灣事務辦公室主任劉結一，力陳金門的需求與態度，極力爭取金馬澎小三通相關旅遊政策之續行，以減低對金馬澎小三通的衝擊。

縣府也強調，金門不可避免地會受到兩岸整體氛圍變動的影響，但絕不會被動地接受政策變動、默不出聲，反而會越挫越勇、主動出擊、極力爭取，「經與各方充分溝通後，終於迎來曙光，我們明顯地感受到兩岸中央高層對於金門整體發展的理解與善意，也會善盡歷史演進與地理區位所賦予金門的重責大任」。

楊鎮浯也表示，將持續要求觀光處繼續推動觀光體質調整策略，開拓多元客層、包機旅遊及各項獎助辦法等，廣納民間意見，一同帶領金門觀光跨越挑戰、再創榮景。

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