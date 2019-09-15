一整車垃圾全往市場倒！南投婦深夜偷丟引眾怒　網怒轟：沒公德心

記者白珈陽／南投報導

好沒有公德心！南投縣草屯鎮1名婦人13日趁著深夜，竟開著營業用小卡車載滿整車垃圾，前往榮興市場當成垃圾場大丟特丟，隨即逃離「犯罪現場」。榮興市場人員將監視器畫面PO上臉書，引起網友熱議；影片PO出後該婦人隔天於臉書公開道歉，榮興市場也願接受，沒報案處理，盼類似情形別再發生。環保局表示，亂丟垃圾依規定能開罰1200元到6000元不等罰鍰，請民眾勿以身試法。

▲草屯一名婦人趁夜闖進榮興市場偷丟垃圾，所有過程都被市場監視器給拍下。（圖／取自臉書草屯人）

榮興市場人員一早起來看到店面廣場一大堆垃圾，趕快回店內查看監視器，從監視器畫面果然看到有人趁夜偷偷開著營業用小卡，將垃圾丟往市場內。

▲婦人趁著深夜闖進市場偷丟垃圾。

「既然你想當網紅，我也不打馬賽克了」，由於被偷丟垃圾已不是第一次，市場老闆氣得將該輛小貨卡車牌公布，並將影片PO上臉書「草屯人」，許多網友對此惡行相當嗤之以鼻，紛紛表示實在很沒公德心，也建議榮興市場老闆向環保局檢舉、立警告牌。

影片PO出隔天，婦人即於該社團公開道歉，榮興市場方面則表示願原諒，不會檢舉或報警處理，也希望類似情形別再發生，一起為環境清潔做努力。但店家也說，除了該名婦人，其實還有一位機車男騎士天天往他們市場內丟垃圾，若他想紅，也會繼續將影片公開讓大家知道。

▲該名婦人於社團內公開道歉。

環保局表示，只要被拍下違規行為，依照規定能開罰1200元到6000元不等罰鍰，檢舉還有獎金可拿，依照不同檢舉事項，最高可抽到9成，請民眾愛護環境，勿以身試法。

►「即日起，我退出老化黨。」

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