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影／帶兒吃麥當勞！口罩弟奔遊戲區「你知道我為什麼要戴嗎」　人妻一聽吐血

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記者周亭瑋／綜合報導

腸病毒疫情持續攀升，家長們提高警覺，就怕自家寶貝中標。一名母親日前帶兒子到麥當勞用餐，親眼目睹有位弟弟跑進遊戲區，問兒子說「你知道為什麼我戴口罩嗎？」而答案讓她超傻眼，連忙帶孩子離開。

弟弟,小孩,孩子,遊戲,玩,玩具（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

請繼續往下閱讀...

這名母親在「爆怨公社」提到，近期腸病毒跟A型流感非常嚴重，有小孩的人一定都知道，這兩個是個很可怕的病毒，日前她接兒子放學，並帶他去麥當勞吃晚餐，順便玩一玩。

▲帶兒吃麥當勞！口罩弟奔遊戲區「你知道我為什麼要戴嗎」　人妻一聽吐血。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲母親就怕兒子被傳染了。（圖／翻攝自爆怨公社）

沒想到在用餐過程中，她看到一個戴著口罩的小男孩跑進遊戲間，童言童語地問自家兒子，「你知道為什麼我戴口罩嗎？」聞言，兒子配合地說，「因為你感冒嗎？」結果答案讓身為母親的她警鈴大響，對方竟直白地說，「因為我腸病毒。」

雖然原po以溫和又平靜的口吻說，「帥，很晚了，我們要回家囉」，但其實內心早已波濤洶湧，不禁怒道「有人可以告訴我，現在當家長的腦袋到底是裝了什麼偉大的東西嗎？」

▲▼睡覺,小孩,孩子,睡眠。（示意圖／pixabay）

▲如果孩子得到腸病毒，真的應該在家隔離。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網友們看完也無法接受，紛紛回應「我遇過跟我說多曬太陽病就會好的家長，所以帶孩子去公園玩+曬太陽」、「超多沒公德心的爸媽，自己小孩腸病毒還到處往外跑」、「真的是這樣，沒道德人太多了，我們帶著小孩去親子餐廳，回來沒多久就中獎了，之後我都不准他們出門」、「真的很傻眼，腦袋有洞的家長」、「我女兒腸病毒，我連帶她下樓都不敢」。

►生火了！連我媽都用到發光

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