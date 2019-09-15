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iPhone 11 Pro廣告腦洞大開　完美演繹耐用與相機新功能

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▲蘋果發表會七大訊息速覽：iPhone 11系列與Apple Watch 5亮相！。（圖／記者洪聖壹攝）

▲蘋果發表會七大訊息速覽：iPhone 11系列與Apple Watch 5亮相！。（圖／記者洪聖壹攝）

 記者余弦妙／綜合報導

蘋果全新的iPhone 11 Pro的機身以霧面質感玻璃搭配醫療級不鏽鋼，背蓋則是採用磨砂玻璃，但外界就質疑玻璃的背蓋是否容易碎裂，對此蘋果釋出的2則全新廣告以輕鬆趣味的方式，突顯出iPhone 11 Pro的耐用性及相機全新功能。

從廣告上來看，先是把iPhone 11 Pro架設在類似太空艙的實驗室中，接著丟出各種東西來砸向iPhone 11 Pro。包括有玩具錘子、玩具車、花椰菜，甚至還讓一個5層大婚禮蛋糕從天而降。最後還有灑水系統淋向iPhone 11 Pro，以上種種測試就是要提醒你，它的「耐用性」及「防水性」。

▲蘋果的新廣告，用趣味的手法表達耐用性。

而另外一則廣告則是找來「阿富汗獵犬」當模特兒，為的就是要突顯出iPhone 11 Pro這次搭載的超廣角、廣角、望遠鏡頭的強大，借助阿富汗獵犬的「蓬鬆長髮」讓iPhone 11 Pro拍出超美仙氣十足的飄逸照，最後，還把燈全部關掉，竟還能拍出狗狗趴在地上的可愛模樣，這樣的手法也是想表達出iPhone 11 Pro具備夜間模式。

▲蘋果找來阿富汗獵犬當模特兒。
 
這兩則廣告皆以輕鬆趣味的風格來跟消費者說明iPhone 11 Pro的最新功能，這兩則廣告目前已分別突破1百萬及60萬觀看次數，算是成功吸引消費者目光。

其他人也看了這些～

►這款CP值很可以！

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