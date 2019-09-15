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高雄里長發大財！抱走250萬落跑　里民找他登革熱噴藥傻眼：郎咧

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記者洪正達／高雄報導

高雄市寶慶里里長張全仁因積欠債務落跑近2個月，使得寶慶里已呈現「無里長」近2個月，幾乎全社區區民都在問「里長在哪裡」，更有里民林先生出面指控，「借給里長250萬，至今只收回10萬元」，里民都希望區公所、民政局出面解決落跑里長的問題。

▲▼里長落跑記 。（圖／記者洪正達攝）

▲林先生控訴張全仁向他借了錢後便不聞不問，至今只還了10萬元。（圖／記者洪正達攝）

▲▼里長落跑記 。（圖／記者洪正達攝）

▲寶慶里里長張全仁自從跑路後，里辦公室形同虛設。（圖／記者洪正達攝）

林先生指出，2019年3月份，張全仁以投資日本文具為由，並聲稱可以半價取得，再運回台灣販賣，因此向他借款250萬元幫助他發大財，林先生見張擔任里長多年，且大家都是老鄰居，所以便一口答應借錢，且又讓對方「利息隨意」，後續張再留下借據以茲證明，誰知從3月份借款至今僅收到10萬元，剩下的240萬元什麼時候才回得來，林先生幾乎不抱任何希望。

直到今年7月底，張向林簽訂一張還款協約後即不見蹤影，位在九如路巷弄內的寶慶里辦公室形同虛設，有許多里民要里長辦手續、登革熱噴藥、申請補助完全沒有窗口可協助，有里民也曾耳聞張向地下錢莊借貸了1千多萬，也因收不到錢，夜半派人到里辦公室敲門要債，讓附近居民不勝其擾。

▲▼里長落跑記 。（圖／記者洪正達攝）

▲張全仁向林先生留下250萬元的借據。（圖／記者洪正達攝）

林先生也透露，張全仁從3月份向他借款後，後續都曾向其他里民借錢，有的借50萬或借80萬不等額度，許多借錢給他的人或多或少都有造成一部分的財物損失，林也僅是其中一位跳出來控訴的債權人，他接受《ETtoday新聞雲》採訪時，也透過鏡頭向張全仁喊話，只要他能回來處理債務，一切都可以再協調再商量。

▲▼里長落跑記 。（圖／記者洪正達攝）

▲張全仁7月底留下借據後就不見蹤影。（圖／記者洪正達攝）

對於這名落跑里長，多數里民表示，希望他可以好好面對工作，不要只是偷偷回到里辦公室故意讓監視器拍到，表示自己仍然在當里長，且社區上還有許多事務須由里長推動，若可以的話，希望區公所及民政局可以出面解決張全仁里長「廢弛職務」的問題。

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