　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

BBC爆六氟化硫「比CO2可怕2.3萬倍」加速溫室效應！台電：不會任意排放大氣

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台灣風電市場，CIP、沃旭及上緯紛紛進入台灣再生能源建設，在台灣良好的豐裕建設風機，讓台灣推動再生能源能更穩健。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲全球提倡綠能，再生能源計畫也發展蓬勃。圖為台灣的離岸風力發電廠。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

針對外電報導指出，使用「六氟化硫」（Sulphur Hexafluoride, SF6）將加速全球暖化，台電表示，六氟化硫是電器業者用在電力設備中作為主要的絕緣材料，是國際電力業普遍採用且成熟技術，台電公司非常注重設備日常維護，並落實定期檢測。

英國廣播公司（BBC）日前報導，近年來，人類為了要降低燃煤排放的溫室氣體，因此政府的能源政策積極發展綠能如風力、太陽能、天然氣發電，再生能源計畫也發展蓬勃。人造合成氣體「六氟化硫」是電力設備中主要的絕緣材料，電力來源設備增多，防止短路的保險開關、斷流器數量也因此暴增，對六氟化硫的需求也越來越高。

請繼續往下閱讀...

「六氟化硫」有著穩定且成本低的優點，常用來作為電力產業的絕緣氣體，但六氟化硫其實是比二氧化碳更具威脅的溫室氣體，影響程度超過2.3萬倍；若六氟化硫洩漏於大氣中，並不會自然分解消失，在大氣層的滯留時間至少長達1000年。

雖然人造氣體「六氟化硫」對人體無害，卻很有可能造成更嚴重的全球暖化現象，消息一出，引起各界譁然。

針對外電報導，台電進一步說明，電力設備需要絕緣以維護安全，過去利用大空間來保持隔絕，電力設備採用了「六氟化硫」作為絕緣材料，可大幅縮小設備體積。「六氟化硫」在電力交換設備是包封在封閉的氣體容器內，設有漏氣偵測設施且可回收再生使用；若偵測到漏氣警示，台電維護人員會即刻處理，並且使用專用的回收設備處理，不會任意排放於大氣之中。

台電強調，台灣採用「六氟化硫」已行之有年，屬成熟技術，亦為國際電力業普遍採用，台電公司也訂定相關強化管理機制並定期維護與持續監控「六氟化硫」使用安全，也請台灣民眾放心。

ET快訊
15歲少女突倒水中「手僵直」　好心男伸手一拉竟雙亡！原因曝光
即／蔡英文怒了！大陸公然挑戰國際秩序　「影響台灣選舉不會得逞
即／郭台銘PO沙烏地王儲戴「中華民國帽」　台灣在沙國有無限商
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

大陸取消QFII限制傷台股？免驚！　顧立雄：象徵意義大於實質

道瓊永續指數成分股揭曉　元大金、富邦金獲列「永續世界指數」

台灣虎航拚上市先開缺！徵求50名虎妞虎寶下周一開放報名

影／達人投資ETF　簡簡單單10年賺3倍

無薪假人數減少307人　勞動部：工具機產業人數仍是最多

分析師：塑化股能否續漲　沙國這兩天處理情況是關鍵

美中貿易戰現轉機　陸股成上周外資吸金王

台灣唯一蟬聯10年　友達入選道瓊世界永續性指數成份股

新台幣收盤升值5.3分　收在31.002元兌1美元

郭台銘副手找上美麗副董李紀珠？　李紀珠5字回應

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

拖把狗散步回家見小朋友搭便車　隔天又來一隻…馬麻崩潰

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

郭富城脫衣「我都露兩點了」　半夜三點踩腳踏車..身材真的很好!!!

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

大陸取消QFII限制傷台股？免驚！　顧立雄：象徵意義大於實質

道瓊永續指數成分股揭曉　元大金、富邦金獲列「永續世界指數」

台灣虎航拚上市先開缺！徵求50名虎妞虎寶下周一開放報名

影／達人投資ETF　簡簡單單10年賺3倍

無薪假人數減少307人　勞動部：工具機產業人數仍是最多

分析師：塑化股能否續漲　沙國這兩天處理情況是關鍵

美中貿易戰現轉機　陸股成上周外資吸金王

台灣唯一蟬聯10年　友達入選道瓊世界永續性指數成份股

新台幣收盤升值5.3分　收在31.002元兌1美元

郭台銘副手找上美麗副董李紀珠？　李紀珠5字回應

海巡「救生能量包」開箱！海陸組合超齊全　網暴動：哪裡有賣？

韓國瑜「非洲黑人家庭需要蘭花嗎？」　非裔演員伊馮：聽了不是滋味

亞女排邀請賽／中纖五局逆轉奪首勝　17日將上演台灣內戰

馬大偉解盤／國民@紅雀　「拆」莊買紅雀

全文／索羅門斷交　蔡英文：大陸對F16軍購報復、轉移香港焦點

快衝啊！女網友公認「最心動追求法Top5」　第1名讚爆：真的在一起了

郭台銘聲稱爭取沙國調降簽證費　外交部駁斥：全球性調整

全台新地標國內外重量級人士造訪南美館　體驗古都文化與美學之美

【郭董參選路】張宇韶／郭台銘能用「教訓藍綠」直取大位嗎？

20年起家厝變身時尚招待所　設計師「特殊手法」完美融合休閒X奢華

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

財經熱門新聞

郭董找上最美副董當副手？　李紀..

200元夜市抵用券來了！士林、..

退休金準備有妙方　好享退9檔基..

新台幣開盤貶值1.5分　以31..

筆電Q2出貨量季增11%　仁寶..

群創蟬聯道瓊永續雙指數　評鑑成..

中油：原油市場「供過於求」　沙..

中華電搶先！五大電信iPhon..

新iPhone今晚開放預購　網..

BBC爆六氟化硫更可怕　台電回..

京華城342億標售　年底熄燈

尋找「幽靈保戶」！上百億元的保..

國土年底前開放認養　保護石虎

西門子歌美颯：亞洲第一個風電機..

更多熱門

相關新聞

圍標台電950萬工程　相同電話被抓包

台電興達火力發電廠2016年11月對外招標「興四機爐底水封槽及爐內斜坡大修」工程，一間工程公司看上這筆高達950萬的採購金額，又擔心投標廠商不足3家可能會流標，於是找來另家無意投標的廠商一同參與標案，但卻在開標當天被台電人員發現，橋頭地院審理後依妨害投標未遂罪，將2間工程公司負責人分別判處徒刑4個月及3個月，可易科罰金，全案仍可上訴。

學者盼國營事業加入「空汙預警應變體系」

萬人朝聖點亮十三層！每天18時點燈

直播／點亮十三層！優人神鼓靈氣演出

優人神鼓火災滿月　為點亮十三層演出

關鍵字：

六氟化硫台電氣體大氣

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

30歲OL「搭捷運無心動作」感染！醫大驚：超毒

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧49歲癌逝

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

阿翔淋雨牽Grace洗白！廣告「違反人性」遭下架

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

國1林口段9車連環撞　國道警曝2肇事原因：希望改變

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

曖昧女「陪我休息」！正直男深聊　友：你沒機會了

37歲筋肉爸爸中風昏迷！愛妻接病危通知

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面