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BBC爆六氟化硫「比CO2可怕2.3萬倍」加速溫室效應！台電：不會任意排放大氣

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▲台灣風電市場，CIP、沃旭及上緯紛紛進入台灣再生能源建設，在台灣良好的豐裕建設風機，讓台灣推動再生能源能更穩健。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲全球提倡綠能，再生能源計畫也發展蓬勃。圖為台灣的離岸風力發電廠。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

針對外電報導指出，使用「六氟化硫」（Sulphur Hexafluoride, SF6）將加速全球暖化，台電表示，六氟化硫是電器業者用在電力設備中作為主要的絕緣材料，是國際電力業普遍採用且成熟技術，台電公司非常注重設備日常維護，並落實定期檢測。

英國廣播公司（BBC）日前報導，近年來，人類為了要降低燃煤排放的溫室氣體，因此政府的能源政策積極發展綠能如風力、太陽能、天然氣發電，再生能源計畫也發展蓬勃。人造合成氣體「六氟化硫」是電力設備中主要的絕緣材料，電力來源設備增多，防止短路的保險開關、斷流器數量也因此暴增，對六氟化硫的需求也越來越高。

請繼續往下閱讀...

「六氟化硫」有著穩定且成本低的優點，常用來作為電力產業的絕緣氣體，但六氟化硫其實是比二氧化碳更具威脅的溫室氣體，影響程度超過2.3萬倍；若六氟化硫洩漏於大氣中，並不會自然分解消失，在大氣層的滯留時間至少長達1000年。

雖然人造氣體「六氟化硫」對人體無害，卻很有可能造成更嚴重的全球暖化現象，消息一出，引起各界譁然。

針對外電報導，台電進一步說明，電力設備需要絕緣以維護安全，過去利用大空間來保持隔絕，電力設備採用了「六氟化硫」作為絕緣材料，可大幅縮小設備體積。「六氟化硫」在電力交換設備是包封在封閉的氣體容器內，設有漏氣偵測設施且可回收再生使用；若偵測到漏氣警示，台電維護人員會即刻處理，並且使用專用的回收設備處理，不會任意排放於大氣之中。

台電強調，台灣採用「六氟化硫」已行之有年，屬成熟技術，亦為國際電力業普遍採用，台電公司也訂定相關強化管理機制並定期維護與持續監控「六氟化硫」使用安全，也請台灣民眾放心。

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