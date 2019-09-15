答應幫繳53萬學貸！醫生又稱「1個月2萬」養前岳母到死　付了11次後反悔

▲阿傑必須要繼續付每個月2萬元的贍養費給前岳母。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

高雄一名醫師「阿傑」和同為醫生的妻子「花花」（化名）離婚後，約定要幫對方繳完約53萬元的學貸，同時還要給前岳母每月2萬元的扶養費，不過在付了11個月後，就拒絕再付，因此讓花花母女不滿提告。對此，橋頭地院判阿傑敗訴，判他仍需支付扶養費直到岳母死亡。

判決指出，阿傑與花花離婚後，兩人簽下協議，阿傑需幫對方支付53萬多的學貸，且每月要給前岳母2萬元的扶養費，但他卻在支付了11個月之後，就拒絕再付，而花花也表示，兩人原先說好，在離婚兩年內，阿傑要幫忙繳清學貸，但他卻完全沒有半點付出。

另外，花花的媽媽也表示，兩人離婚前一直都是由她幫女兒和女婿打掃家裡、煮飯，甚至帶小孩，也是因為這樣女婿才可以順利完成學業當上醫師。對此，阿傑表示，當初簽訂的是他給前岳母的贈與，應該可以隨時撤銷，而他也表示，是前妻先違反兩人的協議，因此認為自己也有權拒絕履行協議。

不過法官認為，兩人的協定因是如同雙方的和解契約，而並非無償贈與，認定阿傑不能隨意撤銷，因此判他敗訴，必須繼續履行約定，每月給前岳母2萬元的扶養費。

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