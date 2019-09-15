天文學家發現巨大「怪物黑洞」...一天吃三次！每餐狂吸4顆月球

▲NASA的錢卓拉X射線天文台捕捉到的「怪物黑洞」。（圖／NASA）

記者錢玉紘／綜合報導



一個國際天文團隊日前發現，在距離地球約2.5億光年處有一個質量超的大黑洞，大約太陽的40萬倍，這個黑洞有自己的「吃飯時間」，大約每個9個小時就會吞噬周邊物質，連科學家也感嘆這是前所未有的發現。

這個團隊由NASA以及和歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）的科學家組成，他們觀察到的數據顯示，這個黑洞位在距地球2.5億光年的「GSN 069」星系，每隔9小時爆發X射線，並吞噬掉周邊任何的物質，一天大約3次，「食量」大約是月球質量的4倍，這是過去從未偵測到的黑洞大型活動。

科學團隊透過NASA的錢卓拉X射線天文台（CXO）以及與ESA的XMM-牛頓衛星觀測。這個研究發現的論文刊登在《自然》雜誌上，首席作者、ESA 科學家明米紐特（Giovanni Miniutti）指出，這個黑洞的特殊行為是前所未有的，因此不得不創造一個新的說法來形容，稱作「X射線準周期性噴發」（X-ray Quasi-Periodic Eruptions）。



由於這個現象是新的發現，研究人員提出了新的理論來解釋「怪物黑洞」的狀況，目前推論出兩種可能，一種是黑洞周圍吸積盤中的能量逐漸累積，當能量過多達到不穩定狀態時，物質落入黑洞內，不斷循環此過程，另一種為，黑洞的吸積盤與繞黑洞運行的另一個天體之間，有著週期性的互相作用。

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