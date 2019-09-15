港鐵前線員工遭襲擊、起底！　鐵路工會主席：希望是最後一次

▲港鐵太子站衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港《逃犯條例》爭議持續，期間港鐵似乎已成為破壞衝擊的目標，車站內甚至多次爆發警民衝突。據悉，在衝突爆發期間，多名港鐵前線員工聽從公司指令，將乘客安全運送到目的，沒想到卻屢遭有心人士襲擊、起底。對此，鐵路工會聯合會主席林偉強今（15）日心痛怒斥，「希望這是最後一次」。

港鐵日前宣佈，中秋節（13日）當天將按正常服務時間提供列車服務，所有港鐵車站將按正常服務時間關閉；據悉，這是約90年代以來，港鐵首次在中秋節不提供通宵列車服務。對此，林偉強今日出席節目時表示，無通宵車對乘客十分不便，希望是最後一次。

▲港鐵中環站、銅鑼灣站遭示威者破壞。（圖／達志影像／美聯社）

綜合港媒報導，針對港鐵在中秋節無提供通宵服務一事，林偉強解釋，「受到近期衝擊事件影響，員工要求管方在保證同事及乘客安全的情況下，才落實通宵行車方案，因此決定停止通宵服務。」

林偉強指出，由於多個港鐵車站受到破壞，目前因後備部件出現短缺，故部分設施未必能即時修復。除此之外，他提到，「示威者衝擊車站期間，公司會安排一個安全之處讓員工們藏身，而他們只能恐懼地等待示威者離開。」

林偉強心痛怒斥，在反修例抗爭之際，那些港鐵的前線員工被謾罵、起底，甚至襲擊，而他們的責任卻只是將乘客安全地送到目的地。他強調，衝擊車站與示威者的訴求無關，即使破壞設備也無法達到目的，希望示威者能明理一點。

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