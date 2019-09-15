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影／「加油要趕快！」中油宣布汽油調漲0.5、柴油漲0.4元　95無鉛每公升28.3元

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記者楊絡懸／台北報導

台灣中油公司15日宣布，16日凌晨0時起汽油每公升價格漲0.5元、柴油價格每公升調漲0.4元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升24.6元。

▲加油,中油,油價,汽油。（圖／記者林敬旻攝）

▲加油要快！中油宣布要漲價了。（圖／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

中油表示，本週受中美貿易談判漸露曙光及沙烏地阿拉伯宣示堅定減產立場等因素影響，帶動國際原油價格上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶60.73美元，較前週58.47美元上漲2.26美元，新臺幣兌美元匯率升值0.158元，國內油價依公式計算漲幅為2.67%，本週92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽油每公升調漲0.5元、柴油每公升調漲0.4元，足額調整。

不過中油也表示，調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額，實際零售價格以各營業點公告為準。

中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。

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